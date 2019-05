Cavani je za vrijeme utakmice skinuo traku u duginim bojama

Nogometni klubovi u posljednje vrijeme davaju sve veću važnost poštivanja različitosti u svijetu, a posebno se zalažu za jednakost i prihvaćanje vrijednosti LGBT zajednica i homoseksualaca.

Klubovi iz Premier lige tako znaju dodati dugine boje, što je simbol LGBT zajednice, na svoj grb, dok je Bayern uoči utakmice protiv Eintrachta stavio korner zastavice u bojama duge. Njih su odlučili slijediti i francuski klubovi tako da su i oni uveli jedan novitet. Naime, kapetan svake momčadi imao je posebnu kapetansku vrpcu u duginim bojama kako bi doprinio širenju ravnopravnosti i jednakosti u svijetu, no to nije baš svima najbolje leglo.

Edinson Cavani removed his gay pride armband during his match today against Dijon. pic.twitter.com/pFTHZOkfgy