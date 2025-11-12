Kod Cedevite su najbolji bili Corey Allen-William (19) i Clarence Daniels (14), dok je Ciprane predvodio Darnell Edge (26)
STOPOSTOTNI U PET KOLA
Cedevita Junior deklasirala Ciprane za drugi krug Eurokupa!
Košarkaši Cedevite Junior slavili su u 5. kolu D skupine FIBA Eurokupa u Zagrebu nad ciparskim Keravnosom 85-68 i kao prvoplasirana ekipa skupine prošli u drugu fazu.
Zagrepčani su zadržali maksimalan učinak od 5-0 i prije zadnjeg kola osigurali prvo mjesto skupine, te su i dalje jedina neporažena momčad Eurokupa.
Kod Cedevite su najbolji bili Corey Allen-William (19) i Clarence Daniels (14), dok je Ciprane predvodio Darnell Edge (26).
U zadnjem kolu Cedevita gostuje kod slovačke Prievidze
