Cedevita Junior deklasirala Ciprane za drugi krug Eurokupa!

Košarkaši Cedevite Junior slavili su u 5. kolu D skupine FIBA Eurokupa u Zagrebu nad ciparskim Keravnosom 85-68 i kao prvoplasirana ekipa skupine prošli u drugu fazu.

Zagrepčani su zadržali maksimalan učinak od 5-0 i prije zadnjeg kola osigurali prvo mjesto skupine, te su i dalje jedina neporažena momčad Eurokupa.

Susret Cedevite junior i Keravnos u 5. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kod Cedevite su najbolji bili Corey Allen-William (19) i Clarence Daniels (14), dok je Ciprane predvodio Darnell Edge (26).

U zadnjem kolu Cedevita gostuje kod slovačke Prievidze