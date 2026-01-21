Obavijesti

NOVI PORAZ U ITALIJI

Cedevita Junior izgubila i četvrti put u četiri utakmice Eurokupa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Cedevita Junior i Šibenka sastali se u osmini finala SuperSport Kupa Krešimir Ćošić | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Cedevita Junior izgubila četvrtu utakmicu zaredom u FIBA Europa kupu! Italijanska Reggiana slavila 83-60 i osigurala prvo mjesto. Cedevita na dnu ljestvice, slijedi susret s Bosnom

Košarkaši Cedevite Junior izgubili su i četvrti put u četvrtom kolu skupine L drugog kruga FIBA Europa kupa, talijanska Reggiana je u srijedu slavila na domaćem parketu 83-60 (19-12, 24-16, 18-14, 22-18).

U Zagrebu je Reggiana pobijedila 94-90 u neizvjesnoj utakmici od početka do kraja. Na talijanskom tlu put do slavlja Reggiane bio je mnogo lakši. Na poluvremenu je domaćin vodio s velikih 43-28 te je već tada osigurao pobjedu i maksimalan doseg na ljestvici.

Prvi strijelac Cedevite Junior bio je Lukša Buljević s 14 poena, dok je Noa Škrobot dodao 13 poena uz četiri skoka. U pobjedničkom sastavu Jaime Echenique je ubacio 20 poena uz sedam skokova, a Jaylen Barford je postigao 15 poena.

Reggiana je vodeća s omjerom 4-0, a slijedi Bosna s tri pobjede i jednim porazom. Na omjeru 1-3 je rumunjska Oradea, dok je Cedevita Junior posljednja s četiri poraza. U idućem, pretposljednjem kolu, Cedevita Junior će dočekati sarajevsku Bosnu 4. veljače.

