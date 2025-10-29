Obavijesti

FANTASTIČAN NIZ

Cedevita slavila protiv Prievidze i ostala stopostotna u Europi

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: KK Cedevita Junior i KK Split susreli se u 3. kolu prvenstva Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

CEDEVITA - PRIEVIDZE 88-85 Najbolji u redovima Cedevite Junior bio je Corey Allen-Williams s 23 poena, pet asistencija i dva skoka

Košarkaši Cedevite Junior ostvarili su i treću pobjedu u dvoboju trećeg kola skupine D FIBA Europa kupa. U Zagrebu su ove srijede pobijedili slovačku Prievidzu 88-85 (25-22, 21-23, 20-17, 22-23). Prievidza je nastup u Europa kupu izborila kroz kvalifikacije kao "sretni gubitnik". U dvomeču je od nje bila bolja Cibona, ali kako je poraz bio manji od 20 poena razlike, Slovaci su naknadno dobili skupinu s Cedevitom.

Utakmica u Draženovu domu bila je izjednačena od početka do kraja, iako je hrvatski predstavnik mogao lakše nastaviti pobjednički niz. Četiri i pol minute prije kraja Cedevita Junior odvojila se na 79-67, ali time nije slomila suparnika. Minutu prije kraja gosti su se približili na 80-81, no do potpunog preokreta ipak nisu uspjeli doći. Igrači Cedevite Junior ostali su mirni na liniji slobodnih bacanja i sačuvali minimalnu prednost.

Najbolji u redovima Cedevite Junior bio je Corey Allen-Williams s 23 poena, pet asistencija i dva skoka. Clarence Daniels ubacio je 19 poena uz sedam uhvaćenih lopti, a Jordan Gainey dodao je 18 poena. Za Prievidzu su po 22 poena postigli Dalibor Hlivak i Noah Reynolds.

Na ljestvici vodi Cedevita Junior s omjerom 3–0, dok sve ostale tri momčadi, Prievidza, Pelister i ciparski Keravnos imaju po jednu pobjedu i dva poraza. U četvrtom kolu Cedevita Junior gostuje kod Pelistera, a utakmica se igra 5. studenoga.

