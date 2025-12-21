Obavijesti

ČELNI ČOVJEK UEFE

Čeferin obavio po život opasnu operaciju, a silno ga je naljutila poruka Florentina Pereza nakon

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Čeferin obavio po život opasnu operaciju, a silno ga je naljutila poruka Florentina Pereza nakon
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Aleksander Čeferin odradio je zahtjevnu i po život opasnu operaciju pod velom tajnosti. U najnovijem intervjuu odlučio je iznijeti privatne borbe i probleme koje je imao nakon operacije te zašto ne može smisliti Pereza

Predsjednik europske krovne nogometne reprezentacije Uefe Aleksander Čeferin (58) dao je intervju za slovenski portal Delo u kojem je spomenuo kako je odradio zahtjevnu operaciju. Ispričao je kako je prošao operativni zahvat u kontekstu s čestitkom koju je prije nekoliko godina poslao Florentinu Perezu zaraženom koronavirusom. Nakon nedavne operacije uslijedio mu je šok u kojem je čelni čovjek 'kraljevskog kluba' tražio novac od Uefe, bez poruke podrške i suosjećanja. 

Čeferin kaže da obiteljski razlozi stoje iza odluke Predsjedništva UEFA-e
Čeferin kaže da obiteljski razlozi stoje iza odluke Predsjedništva UEFA-e | Video: 24sata/REUTERS

- Kad se razbolio (Florentino Perez) od koronavirusa nakon neuspjeha prvog pokušaja osnivanja takozvane Superlige, napisao sam mu poruku i poželio mu sve najbolje. Međutim, ja sam prije svega čovjek, a tek onda nogometni dužnosnik. Prije otprilike dva tjedna imao sam izuzetno zahtjevnu operaciju. Bio sam na intenzivnoj njezi, operacija je trajala nekoliko sati. I odmah nakon toga sam primio pismo od njega, a u njemu je pisalo da Real traži novac od Uefe i ne znam što još.

UEFA Euro 2028 Launch Event
Foto: POOL/REUTERS

Osvrnuo se Slovenac na činjenicu koliko ne može smisliti šefa Real Madrida.

- Da. I zbog toga više neću spominjati ovog čovjeka, čak ni njegovo ime. Znate kako je, na kraju svi stojimo goli i bosi pred nekim. Neki pred Isusom, drugi pred Allahom. Nisam vjernik, agnostik sam i vidjet ću pred kim ću biti. I onda vam neće pomoći nikakav novac, onda vam neće pomoći nikakva moć i nikakav utjecaj. Tada morate objasniti svoju ulogu u životu i uopće se ne bojim tog trenutka.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Paris St Germain
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Prokomentirao je i silnu podršku koju je dobio od obitelji i ostatka nogometnog svijeta.

- Relativno mali krug ljudi znao je za operaciju, ali te su se stvari iznimno brzo proširile. Najveća podrška mi je bila supruga Barbara, koja je cijelo vrijeme bila sa mnom u bolnici, i sve tri kćeri. Moj prijatelj Nasser Al-Khelaifi doletio je iz Katara samo da me pozdravi i poželi mi sve najbolje. Primio sam oko 380 poruka samo od nogometne zajednice. Ljudi su definitivno u osnovi dobri. Da zadržim sve dušobrižnike u neizvjesnosti, dopustite mi da kažem kako sam zdrav kao riba nakon ove operacije i da me se još neće riješiti.

OSTALO

