Čeferin obavio po život opasnu operaciju, a silno ga je naljutila poruka Florentina Pereza nakon

Predsjednik europske krovne nogometne reprezentacije Uefe Aleksander Čeferin (58) dao je intervju za slovenski portal Delo u kojem je spomenuo kako je odradio zahtjevnu operaciju. Ispričao je kako je prošao operativni zahvat u kontekstu s čestitkom koju je prije nekoliko godina poslao Florentinu Perezu zaraženom koronavirusom. Nakon nedavne operacije uslijedio mu je šok u kojem je čelni čovjek 'kraljevskog kluba' tražio novac od Uefe, bez poruke podrške i suosjećanja.

- Kad se razbolio (Florentino Perez) od koronavirusa nakon neuspjeha prvog pokušaja osnivanja takozvane Superlige, napisao sam mu poruku i poželio mu sve najbolje. Međutim, ja sam prije svega čovjek, a tek onda nogometni dužnosnik. Prije otprilike dva tjedna imao sam izuzetno zahtjevnu operaciju. Bio sam na intenzivnoj njezi, operacija je trajala nekoliko sati. I odmah nakon toga sam primio pismo od njega, a u njemu je pisalo da Real traži novac od Uefe i ne znam što još.

Osvrnuo se Slovenac na činjenicu koliko ne može smisliti šefa Real Madrida.

- Da. I zbog toga više neću spominjati ovog čovjeka, čak ni njegovo ime. Znate kako je, na kraju svi stojimo goli i bosi pred nekim. Neki pred Isusom, drugi pred Allahom. Nisam vjernik, agnostik sam i vidjet ću pred kim ću biti. I onda vam neće pomoći nikakav novac, onda vam neće pomoći nikakva moć i nikakav utjecaj. Tada morate objasniti svoju ulogu u životu i uopće se ne bojim tog trenutka.

Prokomentirao je i silnu podršku koju je dobio od obitelji i ostatka nogometnog svijeta.

- Relativno mali krug ljudi znao je za operaciju, ali te su se stvari iznimno brzo proširile. Najveća podrška mi je bila supruga Barbara, koja je cijelo vrijeme bila sa mnom u bolnici, i sve tri kćeri. Moj prijatelj Nasser Al-Khelaifi doletio je iz Katara samo da me pozdravi i poželi mi sve najbolje. Primio sam oko 380 poruka samo od nogometne zajednice. Ljudi su definitivno u osnovi dobri. Da zadržim sve dušobrižnike u neizvjesnosti, dopustite mi da kažem kako sam zdrav kao riba nakon ove operacije i da me se još neće riješiti.