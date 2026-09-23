NOVI NAPAD NA FIFU Čeferin: Ruše povjerenje u nogomet oni koji su se zakleli da će ga štititi

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski nogomet nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog Fifinog plana o privatnim ulaganjima. U videoobraćanju sudionicima skupa "Portugal Football Summit" u srijedu, Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje koje služi interesima cjelokupnog nogometa ključni za očuvanje povjerenja u taj sport.

- Ipak, ne stavljaju svi nogomet ispred vlastitih ambicija. Povjerenje u naš sport počiva na trima stupovima: jedinstvu, transparentnosti i upravljanju koje služi većini, a ne nekolicini. U posljednje vrijeme sva tri stupa zanemarili su upravo oni koji su se zakleli da će ih štititi. Projekt koji je narušio jedinstvo svjetskog nogometa možda jest odbačen, no povjerenje koje je pritom izgubljeno nije se vratilo, a naša je zadaća sada to povjerenje obnoviti - ističe Čeferin

Nije izravno spomenuo Infantina ni Fifu, no njegove su se riječi očito odnosile na odbačeni prijedlog o prodaji 20-postotnog udjela u Fifinim komercijalnim pravima, uključujući ona za Svjetsko prvenstvo, privatnim ulagačima. Taj je plan napušten u srpnju nakon oštrog protivljenja Uefe, Azijske nogometne konfederacije i CONCACAF-a.

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- Nogomet nije na prodaju. To je poruka koju Uefa godinama prenosi i uvjeren sam da će je i ovaj skup nastaviti širiti - rekao je Čeferin čija je intervencija uslijedila dva dana nakon što je Infantino pokušao odgovoriti na negativne reakcije pismom upućenim Vijeću Fife i predsjednicima svih 211 nacionalnih saveza članica.

Infantino je izjavio da će zatražiti od Vijeća očitovanje o tome želi li naručiti neovisnu vanjsku reviziju Fifinog okvira upravljanja velikim strateškim inicijativama te je predložio savjetovanja s konfederacijama, savezima članicama i drugim dionicima o jačanju procesa donošenja odluka. Rekao je da bi takva revizija mogla obuhvatiti uloge predsjednika, ureda, Vijeća i Kongresa te načine za poboljšanje transparentnosti i odgovornosti.

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Pismo zasad nije uspjelo pridobiti nekoliko saveza koji su kritizirali Infantina zbog prijedloga ulaganja.Infantino je izjavio da ostaje potpuno posvećen vođenju Fife te se očekuje da će se kandidirati za još jedan mandat na predsjedničkim izborima u ožujku 2027. godine. Čeferin je poručio da oni koji vode sport moraju imati na umu kome služe.

- Sport će ostati siguran ako oni koji njime upravljaju ne zaborave za koga njime upravljaju - zaključio je.