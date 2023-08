Čeferin u Splitu: Huliganizam je rak nogometa, s Vladom RH odlično surađujemo oko toga

Na svečanost zatvaranja 27. izdanja Plazma Sportskih igara mladih u Split je došao i Uefin predsjednik Aleksander Čeferin. Djeci sportašima dijelio je medalje, ali posjet je iskoristio i za sastanak s hrvatskim državnim vrhom.

Dakako, tema je bila obračun huligana u Ateni.

- Iznenadio nas je sve taj događaj. Kakav moraš biti čovjek da nekoga napadneš, pa i ubiješ, jer nosi 'pogrešan' dres?! - rekao je Čeferin za Novu TV pa se osvrnuo na sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem:

Foto: Reuters/PIXSELL/Screenshot/Društvene mreže

- To vlade i države moraju pomoći zaustaviti i to je bila glavna tema mog razgovora s premijerom i ministrom. Zaključci su da moramo surađivati i da moramo riješiti stvari na europskom nivou. Huliganizam nije problem samo Hrvatske i Grčke nego cijele Europe, u nekim državama malo više, u nekima malo manje, ali ako se svi ne udružimo, niti se Uefa sama može riješiti tog raka nogometa, niti vlade mogu same, jedino svi zajedno. S Vladom RH jako dobro surađujemo - zaključio je Čeferin.