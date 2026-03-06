Čeka nas bogat sportski vikend: Evo gdje gledati derbi, okršaj Modrića i Sučića te Formulu 1

Ovog vikenda očekuje nas bogat sportski sadržaj. U subotu nas očekuje nastup Filipa Zubčića u susjednoj Kranjskoj gori. Od nogometnih utakmica u domaćem prvenstvu najviše se ističe derbi između Dinama i Hajduka, a u talijanskoj Serie A isti dan se igra derbi Intera i Milana. Osim nogometa, u nedjelju nastupaju hrvatske rukometašice, a ljubitelje Formule 1 čeka početak nove sezone.

Evo gdje gledati sve sportske događaje ovog vikenda!

Subota

Veleslalom Kranjska Gora: 9.30/ 12.30 (HRT 2)

U nedjelju se u Kranjskoj gori vozi muški veleslalom. Prva vožnja na rasporedu je u 9.30, a druga kreće u 12.30 sati. Od hrvatskih skijaša nastupa samo Filip Zubčić. Prijenos obje vožnje je na HRT 2.

Gorica - Slaven Belupo (15, MAX Sport 1)

U 25. kolu domaćeg nogometnog prvenstva sastaju se Gorica i Slaven Belupo. Utakmica počinje u 15 sati, uz prijenos na MaxSport 1. 'Farmaceuti' su četvrti na tablici s 34 boda, a pobjedom bi skočili na treće mjesto ispred Rijeke. U prošlom kolu s minimalnom prednosti (1-0) pobijedili su Istru pred domaćom publikom na Kupleš Apašu. S druge strane, Gorica je i dalje osmoplasirana nakon poraza od vodećeg Dinama (4-2) na Maksimiru.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Lokomotiva - Varaždin 17.15 (MAX Sport 1)

'Lokosi' na maksimirskom stadionu dočekuju Varaždin u sklopu 25. kola HNL-a. Utakmica je na rasporedu u 17.15 uz prijenos na MaxSport 1. Lokomotiva je u prošlom kolu doživjela poraz od aktualnog prvaka Rijeke (2-0) i nalaze se na sedmom mjestu. Varaždin drži sredinu tablice s 33 bodova, a momčad Nikole Šafarića je u prošlom kolu remizirala s drugoplasiranim Hajdukom (1-1).

Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Como - Cagliari 15.00

U 28. kolu talijanske Serie A sastaju se Como i Cagliari. Momčad Cesca Fabregasa nalazi se na petom mjestu s 48 bodova, a Cagliari je na 13. mjestu s 30 bodova. U dresu Coma nastupaju Marin Smolčić i Martin Baturina. Utakmica je na rasporedu u 15 sati.

Wolfsburg - HSV 15.30

U 25. kolu njemačke Bundeslige sastaju se Wolfsburg i HSV. Za Wolfsburg nastupa Lovro Majer, a u HSV-u je Luka Vušković koji oduševljava njemačku javnost njegovim igrama. Vuškovićev klub nalazi se na sredini, na 11. mjestu sa 26 bodova dok je Wolfsburg na dnu tablice na 17. mjestu s 20 bodova. Utakmica kreće u 15.30 sati uz prijenos na Sport klub 2.

NEDJELJA

Velika nagrada Australije 5.00 (RTL)

Ljubitelji Formule 1 konačno su dočekali početak nove sezone. U nedjelju u 5 ujutro po hrvatskom vremenu vozi se prva od 24 utrke sezone. Vozači se nalaze u Melbourneu gdje se vozi Velika nagraada Australije. Nakon napete završnice prošle sezone u kojoj je naslov svjetskog prvaka odnio McLarenov Lando Norris, ove sezone nas čekaju neke promjene. Utrka je na rasporedu u pet ujutro, a prijenos je na RTL-u, platformi Voyo i platformi F1 TV uz prethodno plaćanje.

Foto: Hamad I Mohammed

Slalom u Kranjskoj Gori 9.30 - 12.30 (HRT 2)

U nedjelju se u Kranjskoj gori vozi muški slalom. Prva vožnja na rasporedu je u 9.30, a druga kreće u 12.30 sati. Prijenos obje vožnje je na HRT 2.

Dinamo - Hajduk 15 sati (MAX Sport 1)

U nedjelju nas čeka prvi derbi u ovoj kalendarskoj godini, sastaju se Dinamo i Hajduk. 'Modri' prije odlaska u Split imaju velikih sedam bodova prednosti, a pobjedom se mogu odvojiti na deset. Momčad Marija Kovačevića prva je na tablici s 54 bodova, a Hajduk ima 47 bodova. Utakmica kreće u 15 sati uz prijenos na kanalu MaxSport 1, HRT 2 i Hajduk Digital TV. Igra se na Poljudu koji je uoči utakmice skoro pa rasprodan. Sve ulaznice za derbi na Poljudu su rasprodane. Hajduk je u prošlom kolu remizirao s Varaždinom (1-1), a Dinamo je pobijedio Goricu 4-2 pred domaćom publikom.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska - Francuska, 16.30 (RTL 2)

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju čeka dvoboj s Francuskinjama. U prvoj utakmici u sklopu 3. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo favorizirana, ali oslabljena Francuska slavila je 30-19. Izabranice Ivice Obrvana sada se nadaju boljem rezultatu, a utakmica je na rasporedu u 16.30 sati uz prijenos na RTL 2.

Bjelovar: Kvalifikacijska utakmica za EURO, Hrvatska - Francuska | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vukovar - Rijeka 17.15 (MAX Sport 1, HRT 2)

Nakon derbija, na teren u Gradskom vrtu izlaze Vukovar i Rijeka. Utakmica je na rasporedu u 17.15 uz izravni prijenos na MaxSport 1. Rijeka je prošlog vikenda na Rujevici došla do tri boda pobjedom nad Lokomotivom. Aktualni hrvatski prvak slavio je 2-0 i skočio na treće mjesto ispred Slaven Belupa. S druge strane, Vukovarci su izgubili u derbiju začelja od Osijeka koji je bio bolji s 2-0. Iako imaju isti broj bodova na tablici, zbog bolje gol razlike Osijek je na predzadnjem mjestu.

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Milan - Inter 20.45 (Arena Sport 1)

Osim derbija Dinama i Hajduka, u nedjelju nas očekuje poznati Derby della Madonnina. Okršaj između Milana i Intera na rasporedu je u 20.45 sati uz prijenos na Arena Sport 1. Osim što su veliki gradski rivali, dvoboj će imati i hrvatski pečat. U dresu 'rossonera' nastupit će Luka Modrić dok je s druge strane Petar Sučić. Sučićev Inter ima velikih deset bodova prednosti ispred drugog Milana. Inter je igra prvu polufinalnu utakmicu protiv Coma u kojoj su izvukli remi (0-0), a u posljednjem 27. kolu pobijedili su 2-0 Genou. S druge strane, drugoplasirani Milan je s 2-0 slavio protiv Cremonesea. Luka Modrić odigrao je cijeli susret i bio je proglašen igračem utakmice.

Foto: MATTEO CIAMBELLI