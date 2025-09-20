Nogometni vikend snova! Od Splita do Londona, derbiji diljem Europe dižu tenzije. Poljud, Old Trafford, Beograd... Spektakl na nogometnim travnjacima ovog je vikenda zajamčen
Čeka nas nogometni maraton! Od Poljuda do Anfielda, Europa 'gori' u vikendu velikih derbija
Ljubitelji nogometa, pripremite se. Ovaj vikend nije samo rezerviran za hrvatski "vječni derbi", već nudi nevjerojatnu lepezu najžešćih gradskih i nacionalnih rivalstava diljem Europe. Od Engleske i Italije do Srbije i Grčke, stadioni će gorjeti od strasti, a navijači će se prikovati uz ekrane prateći čak devet spektakularnih okršaja.
Dok će sve oči domaće javnosti biti uprte u poljudski spektakl, nogometna groznica trese cijeli kontinent.
Subota: Od engleske klasike do balkanskog naboja
Nogometni maraton započinje u subotu u rano poslijepodne, točno u 13:30, na kultnom Anfieldu. Liverpool u Merseyside derbiju dočekuje gradskog rivala Everton. Momčad Arnea Slotta u sezonu je ušla sa stopostotnim učinkom, često pronalazeći put do pobjede u posljednjim sekundama, no gradski derbi uvijek nosi posebnu težinu. Everton, s druge strane, igra solidno, ali suočava se s crnom statistikom, na Anfieldu nisu zabili gol već četiri godine.
Nakon engleskog uvoda, fokus se seli na Split. Od 17:00 sati na Poljudu se igra najveća utakmica hrvatskog nogometa, okršaj Hajduka i Dinama. Rivalstvo koje definira generacije ponovno će doživjeti svoje usijanje, a navijači se nadaju isključivo sportskom spektaklu, bez ponavljanja navijačkih sukoba koji su ponekad znali zasjeniti nogomet.
Večer donosi dva derbija visokog napona. U 18:30 na Old Traffordu sudaraju se engleski velikani Manchester United i Chelsea. Za domaćine je utakmica od iznimne važnosti, a mediji na Otoku spekuliraju kako bi novi poraz mogao značiti i kraj za trenera Rubena Amorima.
Samo pola sata kasnije, u 19:00, uzavrela atmosfera seli se u Beograd, gdje Partizan dočekuje Crvenu zvezdu. Srpski "vječni derbi" jedan je od najrizičnijih u Europi, a dodatnu draž daje mu i stanje na ljestvici, gdje su rivali bodovno vrlo blizu na samom vrhu.
Nedjelja: Rimska strast, nizozemski okršaj i francuski "Le Classique"
Nedjeljni program otvara se u vrijeme ručka, u 12:30, poslasticom iz Vječnog grada. Lazio i Roma igraju svoj Derby della Capitale. Rimske vlasti namjerno su postavile rani termin utakmice u nadi da će smanjiti mogućnost navijačkih nereda koji su česta pojava uoči ovog susreta. Roma u derbi ulazi s tri boda prednosti, što jamči dodatnu napetost na Olimpicu.
Nakon Rima, slijedi nizozemski klasik "De Topper" u 14:30. PSV Ivana Perišića ugošćuje Ajax Josipa Šutala. Iako nije najveći derbi u Nizozemskoj (ta čast pripada okršaju Ajaxa i Feyenoorda), dvoboj dvaju najtrofejnijih klubova uvijek je praznik nogometa i izravna borba za vrh Eredivisie.
Vrhunac nedjeljnog poslijepodneva događa se u Londonu u 17:30, gdje Arsenal dočekuje moćni Manchester City. Momčad Pepa Guardiole, predvođena Erlingom Haalandom i našim Joškom Gvardiolom, izgleda nezaustavljivo, a ovaj derbi mogao bi biti ključan u borbi za naslov prvaka Premier lige.
Večernji termini rezervirani su za dva posebno "vruća" terena. Od 20:00 sati u Ateni će gorjeti u "derbiju vječnih neprijatelja" između Panathinaikosa i Olympiacosa. Ime derbija govori sve o rivalstvu, a policija će imati pune ruke posla. Za kraj, u 20:45, slijedi francuski Le Classique, sudar sjevera i juga, u kojem Marseille na svom Velodromeu dočekuje favorizirani PSG.
Gdje gledati derbije?
Subota
- Liverpool - Everton, 13:30, Arena Sport 1
- Hajduk - Dinamo, 17:00, Max Sport 1 i HDTV
- Manchester United - Chelsea, 18:30, Arena Sport 1
- Partizan - Crvena Zvezda, 19:00, Arena Sport 3
Nedjelja
- Lazio - Roma, 12:30, Arena Sport 1
- PSV - Ajax, 14:30, SportKlub
- Arsenal - Manchester City, 17:30, Arena Sport 1
- Panathinaikos - Olympiakos, 20:00, SportKlub HD
- Marseille - PSG, 20:45, Arena Sport 6
