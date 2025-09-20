Čeka nas nogometni maraton! Od Poljuda do Anfielda, Europa 'gori' u vikendu velikih derbija

Ljubitelji nogometa, pripremite se. Ovaj vikend nije samo rezerviran za hrvatski "vječni derbi", već nudi nevjerojatnu lepezu najžešćih gradskih i nacionalnih rivalstava diljem Europe. Od Engleske i Italije do Srbije i Grčke, stadioni će gorjeti od strasti, a navijači će se prikovati uz ekrane prateći čak devet spektakularnih okršaja.

Dok će sve oči domaće javnosti biti uprte u poljudski spektakl, nogometna groznica trese cijeli kontinent.

Subota: Od engleske klasike do balkanskog naboja

Nogometni maraton započinje u subotu u rano poslijepodne, točno u 13:30, na kultnom Anfieldu. Liverpool u Merseyside derbiju dočekuje gradskog rivala Everton. Momčad Arnea Slotta u sezonu je ušla sa stopostotnim učinkom, često pronalazeći put do pobjede u posljednjim sekundama, no gradski derbi uvijek nosi posebnu težinu. Everton, s druge strane, igra solidno, ali suočava se s crnom statistikom, na Anfieldu nisu zabili gol već četiri godine.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Nakon engleskog uvoda, fokus se seli na Split. Od 17:00 sati na Poljudu se igra najveća utakmica hrvatskog nogometa, okršaj Hajduka i Dinama. Rivalstvo koje definira generacije ponovno će doživjeti svoje usijanje, a navijači se nadaju isključivo sportskom spektaklu, bez ponavljanja navijačkih sukoba koji su ponekad znali zasjeniti nogomet.

Večer donosi dva derbija visokog napona. U 18:30 na Old Traffordu sudaraju se engleski velikani Manchester United i Chelsea. Za domaćine je utakmica od iznimne važnosti, a mediji na Otoku spekuliraju kako bi novi poraz mogao značiti i kraj za trenera Rubena Amorima.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Samo pola sata kasnije, u 19:00, uzavrela atmosfera seli se u Beograd, gdje Partizan dočekuje Crvenu zvezdu. Srpski "vječni derbi" jedan je od najrizičnijih u Europi, a dodatnu draž daje mu i stanje na ljestvici, gdje su rivali bodovno vrlo blizu na samom vrhu.

Nedjelja: Rimska strast, nizozemski okršaj i francuski "Le Classique"

Nedjeljni program otvara se u vrijeme ručka, u 12:30, poslasticom iz Vječnog grada. Lazio i Roma igraju svoj Derby della Capitale. Rimske vlasti namjerno su postavile rani termin utakmice u nadi da će smanjiti mogućnost navijačkih nereda koji su česta pojava uoči ovog susreta. Roma u derbi ulazi s tri boda prednosti, što jamči dodatnu napetost na Olimpicu.

Nakon Rima, slijedi nizozemski klasik "De Topper" u 14:30. PSV Ivana Perišića ugošćuje Ajax Josipa Šutala. Iako nije najveći derbi u Nizozemskoj (ta čast pripada okršaju Ajaxa i Feyenoorda), dvoboj dvaju najtrofejnijih klubova uvijek je praznik nogometa i izravna borba za vrh Eredivisie.

Vrhunac nedjeljnog poslijepodneva događa se u Londonu u 17:30, gdje Arsenal dočekuje moćni Manchester City. Momčad Pepa Guardiole, predvođena Erlingom Haalandom i našim Joškom Gvardiolom, izgleda nezaustavljivo, a ovaj derbi mogao bi biti ključan u borbi za naslov prvaka Premier lige.

Večernji termini rezervirani su za dva posebno "vruća" terena. Od 20:00 sati u Ateni će gorjeti u "derbiju vječnih neprijatelja" između Panathinaikosa i Olympiacosa. Ime derbija govori sve o rivalstvu, a policija će imati pune ruke posla. Za kraj, u 20:45, slijedi francuski Le Classique, sudar sjevera i juga, u kojem Marseille na svom Velodromeu dočekuje favorizirani PSG.

Gdje gledati derbije?

Subota

Liverpool - Everton, 13:30, Arena Sport 1

Hajduk - Dinamo, 17:00, Max Sport 1 i HDTV

Manchester United - Chelsea, 18:30, Arena Sport 1

Partizan - Crvena Zvezda, 19:00, Arena Sport 3

Nedjelja

Lazio - Roma, 12:30, Arena Sport 1

PSV - Ajax, 14:30, SportKlub

Arsenal - Manchester City, 17:30, Arena Sport 1

Panathinaikos - Olympiakos, 20:00, SportKlub HD

Marseille - PSG, 20:45, Arena Sport 6