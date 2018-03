Čekaj malo, pa ovo je meč za neslužbenog svjetskog prvaka!

Prijateljska utakmica? Da, ali "samo" iz Fifine perspektive. Pitate li engleskog novinara Paula Browna, nogometaši Perua u noći na subotu u 1:30 u Miamiju protiv Hrvatske će - braniti naslov svjetskog prvaka!

O čemu se zapravo radi? Ideju je pokrenula nekolicina škotskih navijača nakon što je njihova reprezentacija prva pobijedila Englesku nakon što je "gordi albion" osvojio naslov svjetskog prvaka 1966. i prozvala se neslužbenim svjetskim prvakom.

Spomenuti novinar Paul Brown 2003. otišao je korak dalje, definirao pravila "igre", objavio o tome niz članaka, pokrenuo web-stranicu, čak i napisao nekoliko knjiga sa svim statistikama utakmica za naslov prvaka.

Reprezentacija koja je ostvarila prvu pobjedu u jednoj međunarodnoj utakmici bila je Engleska, koja je pobijedila Škotsku 4-2 davne 1873. godine, nakon što je njihova prva utakmica godinu ranije završila remijem. Engleska je tada postala neslužbeni svjetski prvak.

Prvak brani naslov u prvoj sljedećoj utakmici po sustavu kakav je u borilačkim sportovima. Naslov drži sve do prvoga poraza, kada titulu predaje reprezentaciji koja ga je pobijedila (i remi joj zadržava naslov, osim ako se u toj utakmici ne igraju produžeci ili penali, tada oni odlučuju pobjednika).

Who are the Unofficial Football World Champions? Find out in the brand new 2018 World Cup edition of the UFWC book! https://t.co/7kWNpez7t4 pic.twitter.com/naTOmvVXh2