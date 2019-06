Čekaj, što?! Belgijci predstavili igrače kao likove South Parka

Nogomet i biznis. Te dvije stvari ovih se dana intenzivno isprepliću i gotovo su neodvojive. Barem na vrhunskoj razini.

Kako bi se izdigli iz prosječnosti i uobičajenog, PR stručnjaci Belgijskog nogometnog saveza domislili su se vrhunske ideje. Svoj reprezentativni popis U-21 reprezentacije predstavili su na nesvakidašnji i do sada neviđen način.

Naime, na službenim profilima društvenih mreža objavili su video predstavljanja popisa, a umjesto uobičajene presice pustili su animirani uradak. Izbornik i igrači osvanuli su kao likovi iz popularne animirane serije South Park.

🎬 This is our squad for the #U21EURO in Italy! 😀#COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/i0ZyUol13Q