Čekamo sastave: Hajduk ove sezone nije izgubio od Dinama

TRENERSKI JUBILEJI

Igor Tudor i Nenad Bjelica dugogodišnji su prijatelji, jedan o drugome imaju prilično visoko mišljenja, a danas će se prvi put sučeliti u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

- Derbi je uvijek derbi, tu nema favorita - rekao je Tudor, koji će osmi put kao trener sudjelovati u obračunu Hajduka i Dinama.

Statistika ga, za sada, ne mazi, Hajduk je pod njegovim vodstvom protiv Zagrepčana dohvatio tek jednu pobjedu, jedanput remizirao i čak šest puta izgubio. Sve uz pogubnu gol-razliku 8-20.

Foto: Infogram/24sata

I Bjelici će ovo biti osmi trenerski derbi, a iza njega je ipak malo bolji učinak. Dinamo je odveo do četiri pobjede, dva remija i tek jednog poraza. Istina, Bjelica ima puno kvalitetniji igrački kadar, no ove sezone još nije “skinuo” Hajduk. I to ga kopka. “Pad” Hajduka, još pred prepunim Poljudom, razveselio bi sve u Maksimiru, dodatno popravio atmosferu u redovima hrvatskog prvaka.

