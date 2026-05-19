Čekanju stigao kraj! Arsenal je nakon 22 godine prvak Engleske

Arsenal je nakon 22 godine ponovno prvak Engleske! Naslov je osigurao u predzadnjem kolu, nakon što je minimalnom pobjedom 1-0 svladao Burnley i stavio pritisak na Manchester City. "Građani", koji su samo dan ranije saznali da ih napušta Pep Guardiola, nisu se uspjeli othrvati tom pritisku te su u 37. kolu remizirali na gostovanju kod Bournemoutha 1-1.

Posljednji put Arsenal je bio prvak u sezoni 2003./04. Arsenal je te sezone postao prva i do danas jedina momčad koja je završila cijelu sezonu Premier lige od 38 kola bez ijednog poraza. Njihov konačni učinak bio je zapanjujuć: 26 pobjeda i 12 neriješenih rezultata, što im je donijelo ukupno 90 bodova. Završili su prvenstvo s ogromnih 11 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Chelseaja, kluba u koji je upravo stigao ruski milijarder Roman Abramovič s velikim ulaganjima. Iako su i prije njih Preston North End 1889. godine završili sezonu bez poraza, njihov je uspjeh ostvaren u ligi od samo 22 utakmice, što povijesni doseg Arsenalove generacije čini još impresivnijim u kontekstu modernog, iznimno konkurentnog nogometa.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Henryjeva magija i kruna na terenu najvećeg rivala

Okosnicu te legendarne momčadi činili su igrači svjetske klase na svakoj poziciji. Na golu je bio pouzdani Nijemac Jens Lehmann, obranom su dirigirali čvrsti Sol Campbell i Kolo Touré, dok je u srcu veznog reda dominirao kapetan Patrick Vieira, nezaustavljiva snaga i pravi vođa na terenu. Ipak, prva zvijezda bio je neponovljivi Thierry Henry. Francuski napadač odigrao je sezonu života, zabivši 30 golova u ligi i zasluženo ponijevši titulu najboljeg strijelca i igrača prvenstva. Njegova elegancija, brzina i ubojitost pred golom postali su zaštitni znak "Topnika". Simbolika njihove dominacije dosegnula je vrhunac 25. travnja 2004., kada su matematički osigurali naslov prvaka odigravši 2-2 na White Hart Laneu, stadionu njihovih najvećih rivala, Tottenhama.

Nevjerojatan niz i pogled iz današnje perspektive

Uspjeh iz sezone 2003./2004. bio je središnji dio još većeg podviga - rekordnog niza od 49 uzastopnih ligaških utakmica bez poraza. Taj nevjerojatni put započeo je u svibnju 2003. i trajao je sve do kontroverznog poraza od Manchester Uniteda u listopadu 2004. godine. Koliko je vremena prošlo od te zlatne ere, najbolje pokazuje pogled na današnju momčad Arsenala. Velik dio sadašnjih zvijezda tada nije bio ni svjestan nogometa.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Ključni igrači poput Bukaya Sake, Williama Salibe i Gabriela Martinellija, svi rođeni 2001. godine, imali su tek dvije ili tri godine kada je Vieira podigao taj jedinstveni zlatni trofej Premier lige, posebno izrađen u čast "Nepobjedivih". Kapetan Martin Ødegaard (rođen u prosincu 1998.) tada je bio petogodišnjak, Ben White (listopad 1997.) imao je šest, a brazilski napadač Gabriel Jesus (travanj 1997.) sedam godina.