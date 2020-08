Ali bio je to preveliki izazov za Brazilca. Stipe ga je prvu minutu dobro odmjerio, zatim polako pribli\u017eavao uz rub \u017eicu, a onda je sjeo te\u0161ki desni direkt, ali dos Santos je nakratko uspio pobje\u0107i. Odolijevao je 'Cigano' jo\u0161 malo, ali nije mu bilo spasa. Stipe je pogodio desni overhand i na podu dovr\u0161io posao za drugu obranu naslova.

Čekao kćer i izgubio pojas pa ju dočekao te uzvratio Cormieru: Sad može postati najbolji ikad!

Postavio je rekord s tri uzastopne obrane titule teške kategorije zaredom, a onda u najvećoj borbi karijere zakazao jer je postojalo ipak nešto puno bitnije. Ali upravo mu je kći bila motivacija za povratak i vraćanje pojasa

Stipe Miočić će u noći sa subote na nedjelju, 15. na 16. kolovoza, po treći put ući u oktogon protiv Daniela Cormiera u borbi za naslov prvaka teške kategorije UFC-a. Ususret meču, predstavit ćemo Miočićevu karijeru u feljtonu od tri dijela.Treći dio feljtona govori o Stipinom skidanju rekorda s tri obrane naslova prvaka zaredom te prva dva meča protiv Daniela Cormiera.

Ja sam svjetski prvak, vikao je Stipe Miočić (37) nakon što je nokautirao Fabricija Werduma (43) u prepunoj Curitiba Areni u Brazilu, a bio je to tek početak vladavine kralja teške kategorije. Stipe je nakon toga i oženio današnju gospođu Miočić, Ryan Marie, ma sve je za njega išlo kako treba. A za to je vrijeme i marljivo radio svoj posao kao vatrogasac i spremao se za nove izazove. Izazivač za pojas teškaškog prvaka bila je nizozemska legenda Alistair <strong>Overeem </strong>(40) koji je s četiri pobjede u nizu, protiv Stefana <strong>Struvea </strong>(32), Roya <strong>Nelsona</strong> (44), Juniora <strong>dos Santosa</strong> (46) i Andreja <strong>Arlovskog </strong>(41) te je to bio veliki izazov za Stipu. Miočić je od starta preuzeo centar kaveza te pokušao napasti 'Reema' koji je trčkarao po oktogonu.</p><p>Dočekao je Overeem svoju priliku i pomalo nervoznog Stipu srušio direktom te ga uhvatio u 'giljotinu'. U jednom je trenutku izgledalo da Stipi nema spasa, ali prvak je pokazao šampionsku narav i izvukao se iz teške situacije. Nakon toga je opet zauzeo centralnu poziciju i kontrolirao meč dok je 'nizozemski trkač' pokušavao pobjeći od svega. Ali nije uspio jer je Stipe nešto prije kraja prve runde srušio Overeema te ground and poundom završio Nizozemca. </p><h2>Tri puta obranio naslov</h2><p>Pauzirao je Stipe tad imao pauzu od osam mjeseci, a onda je dobio i željeni uzvrat. 'Cigano' je uletio u meč za prvaka nakon što je godinu dana prije u Zagrebu sudačkom odlukom pobijedio Bena <strong>Rothwella </strong>(38), ali Miočić je dobio priliku za revanš. Bolio ga je poraz tad tri godine ranije kad su suci dali pobjedu Dos Santosu, a oba su borca imala vidljive posljedice od rata na pet rundi. </p><p>Ali bio je to preveliki izazov za Brazilca. Stipe ga je prvu minutu dobro odmjerio, zatim polako približavao uz rub žicu, a onda je sjeo teški desni direkt, ali dos Santos je nakratko uspio pobjeći. Odolijevao je 'Cigano' još malo, ali nije mu bilo spasa. Stipe je pogodio desni overhand i na podu dovršio posao za drugu obranu naslova.</p><p>Stipe je tad shvatio da je prvak i više nije tako olako prihvaćao borbe, shvatio je da može diktirati uvjete. Jon <strong>Jones </strong>(33) i Brock <strong>Lesnar </strong>(43), a Dana White je bio čovjek na misiji. Dao je sve 'Predatoru' i spremao novi veliki projekt koji je trebao vladati teškom kategorijom. Francis <strong>Ngannou </strong>(33) je bio 'izabrani' i spremao mu se ekspresni prodor na sam vrh teške kategorije. </p><p>Udara šakom kao da vas udari Ford Escort u punom naletu, tvrdio je Dana White, iako su dežurni fizičari na Redditu dokazali da tu ima istine - udara kao Ford Escort koji ima teški kvar na motoru. Prozivao ga je francuski borac kamerunskih korijena, bio je to loš pokušaj trash talka koji je malo i začudio Stipu, ali on je ostao šampion kakav je. Mnogi nisu željeli biti zatvoreni u kavez sa 'zvijeri' koja je u šest mečeva šest puta slavio pet puta slavio nokautom, a jedan je put prisilio protivnika na predaju.</p><p>Ali za Stipu tu nije bilo problema. Imao je Ngannou par bljesaka, ali u pet je rundi potpuno izdominirao Miočić i ušutkao predsjednika UFC-a i sve one koji su 'kopali' protiv Miočića. Nisu više imali ideja, Dana White je morao dobro razmisliti o tome što je sljedeće u vrhu teške kategorije i dosjetio se - zašto ne bi napravio borbu između teškaškog i poluteškaškog prvaka!?</p><h2>Dolazak djeteta prvo ga 'usporio' pa mu dao 'raketni pogon'</h2><p>Da, spreman je na to bio Daniel Cormier koji je baš na toj priredbi gdje je Miočić pobijedio Ngannoua svladao Volkana <strong>Oezdemira </strong>(30) i nakon što je bilo očito da revanša s Jonesom neće biti, odlučio se na borbu za naslov teške kategorije. Jer više nije bilo nikoga tko je mogao stati na put Miočiću, 'očistio' je kategoriju.</p><p>Nakon pobjede protiv Ngannoua Stipe je bio smiren, ali i veoma sretan jer je znao da na svijet dolazi mala Meelah, odnosno, Ryan Marie bila je u 'blaženom' stanju. Svoje misli je prebacio na ženu, nekako je po strani ostavio borbe jer se pripremao za nešto puno veće od osvajanja pojasa prvaka teške kategorije.</p><p>A prihvatio je borbu s Cormierom, htio je pokazati da može sve. Ali nekako se osjećalo da to nije pravi Stipe. Njegovi su treneri govorili da dobro radi, pomalo se i prikrivalo da nije 'u glavi' spreman na izazov kakav je Cormier. U svakom je intervjuu spominjao kako se sprema za dolazak malene Meelah, kako je posvećen ženi, a Cormier. Ma s njim će već nekako. </p><p>A nije išlo tako. Dijete je veliki blagoslov, ali i obaveza te je logično da Stipe nije mogao misli u potpunosti usmjeriti na kamp kad je znao da Ryan Marie treba njegovu potpunu pažnju. I još je na zadnjoj konferenciji govorio o tome da se želi vratiti ženi i djetetu i da mu je to jedino bitno, to je ponovio i nakon borbe - koju je izgubio. Cormier je krajem prve runde iskoristio veliku Stipinu nepažnju te ga je završio na podu nakon što je odlično sjeo jedan udarac nakon izlaska iz klinča. </p><p>DC je slavio, a ljuti Stipe odgurivao sve oko sebe i samo htio otići kući i čekati da Ryan Marie na svijet donese njegovu kćer. I dogodilo se to tri tjedna kasnije, na svijet je stigla malena Meelah, najveća Stipina sreća. Odradio je Stipe i sezonu kao trener u The Ultimate Fighteru, a onda je sve bilo jasno. Gledat ćemo i drugi meč.</p><p>Ovaj put je Stipe znao za što se bori. Meelah i Ryan Marie su mu sve na svijetu, a više nego išta želi vratiti pojas prvaka. Dijete je zdravo i sretno i nije bilo prepreke da se Stipe u potpunosti pripremi za uzvrat s DC-em koji je u međuvremenu obranio pojas protiv Derricka Lewisa, nije dočekao supermeč s Lesnarom i morao je Stipi dati priliku. Bilo je to 17. kolovoza prošle godine, u pravilu, Stipe i Cormier bore se jednom na godinu - a za takav spektakl i vrijedi čekati.</p><h2>Ranjiva jetra i povratak pojasa</h2><p>Odradio je kamp, spremio kofere i sletio u Anaheim. Stipe je žarko želio vratiti taj pojas, ali nije mu krenulo najbolje. Cormier ga je cijelu prvu rundu držao na leđima i nije mu 'dao disati'. Trpio je Stipe batine i u drugoj rundi, malo se počeo buditi, a Cormier je shvaćao da ima meč pod kontrolom. I u trećoj je rundi još malo bolje izgledao Stipe, ali kontrolirao je to DC i pomalo se 'razbahatio'. Počeo je tražiti boksačke izmjene s Miočićem i zanemario je hrvanje.</p><p>Vikao je na njega trener prije 4. runde da ne glumi, da se vrati hrvanju jer sve imaju pod kontrolom, da mu to ne treba. Dok je s druge strane Marcus Marinelli vikao na Stipu da izvuče najbolje od sebe, da mora pomicati noge i da je vrijeme da se probudi. I probudio se. Izvukao je nevjerojatne udarce u jetru kojima je uzdrmao Cormiera koji je tada bio još nervozniji i kretao u nepotrebne razmjene, a Stipe je gađao jetru i čekao svoju priliku. I dočekao te krajem četvrte runde uz žicu završio Cormiera za veliko slavlje. </p><p>Onaj ples nakon titule neće se samo tako zaboraviti, a tada više nije bilo pitanja - znalo se da slijedi i treći meč protiv Cormiera. Stipe je proslavio u krugu obitelji te u svom Clevelandu, a znao je što slijedi. Mala pauza, a onda diktiranje uvjeta jer DC najavljuje mirovinu, a znalo se da više neće u oktogon s Jonesom. I Cormier je početkom lipnja potpisao ugovor, a Stipe je to napravio nekoliko dana kasnije i dočekali smo i treći čin. </p><p>Tako će godinu dana nakon druge borbe i po treći put ući u kavez, doduše onaj manji i bez prisustva publike zbog pandemije Corona virusa. Prednost je to za Cormiera, ali Stipe je ipak prvak i želi pokazati da može obraniti pojas gdje god treba. Zato pripremite se na najveći meč u povijesti teške kategorije UFC-a. Miočić protiv Cormiera - treći put. </p>