NEVJEROJATAN NIZ

Čelična obrana i povijesni niz: Arsenal bez poraza do finala!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čelična obrana i povijesni niz: Arsenal bez poraza do finala!
U 14 odigranih utakmica Arsenal ima 11 pobjeda i tri remija, bez ijednog poraza, čime su postali prva momčad u povijesti Lige prvaka kojoj je to uspjelo u jednoj sezoni

Golom Bukaya Sake u završnici prvog poluvremena Arsenal je na domaćem terenu svladao Atlético Madrid 1-0 i izborio plasman u finale Lige prvaka. Londonski je klub tako s ukupnih 2-1 prošao u završnicu natjecanja i prvi put nakon 20 godina stigao na korak do europskog naslova.

Momčad Mikela Artete do finala je došla na impresivan način. U 14 odigranih utakmica upisala je 11 pobjeda i tri remija, bez ijednog poraza, čime je postala prva momčad u povijesti Lige prvaka kojoj je to uspjelo u jednoj sezoni. Uz to, Arsenal je primio samo šest golova, što dodatno potvrđuje čvrstinu i stabilnost njihove igre kroz cijelo natjecanje.

Za razliku od spektakularne prve utakmice drugog polufinala u kojoj je PSG slavio protiv Bayerna 5-4, londonski je susret ponudio znatno manje uzbuđenja, ali je donio ono najvažnije za domaćine - rezultat. Arsenal sada u finalu čeka pobjednika uzvrata između PSG-a i Bayerna koji će odlučiti putnika u završni dvoboj na Allianz Areni.

