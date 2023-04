Čelni čovjek Partizana: Hrvatska košarka je daleko ispod srpske. Razumijem zašto su frustrirani

Košarkaši Partizana poveli su 2-0 u seriji protiv Real Madrida i na korak su od plasmana u Final Four Eurolige. Posljednji susret u Madridu zasjenila je velika tučnjava nakon koje su suci, koje je predvodio Dubrovčanin Sreten Radović, isključili gotovo sve igrače te se utakmica nije mogla nastaviti zadnjih minutu i pol, a samim time je beogradska momčad slavila 95-80.

Događanja je komentirao predsjednik srpskog kluba Ostoja Mijailović.

- Za Željka kao trenera će biti težak zadatak. Bile su kalkulacije hoće li Punter igrati protiv Barcelone, da mi namjerno izgubimo treću. To se neće dogoditi, ići ćemo na pobjedu u trećoj utakmici. Ako smo dva puta pobijedili u Madridu, bez obzira što smo hendikepirani odsustvom dva ili tri ključna igrača, ali ćemo se boriti za odlazak na Final Four. Zaslužili smo, navijači su zaslužili. Imate 400.000 navijača u regularnom dijelu sezone, to je veliki uspjeh za NBA ekipe, a ne za beogradsku ekipu. Oni zaslužuju da se borimo do zadnjeg atoma snage da odemo na F4 - rekao je Mijailović.

Tamošnji novinari upitali su predsjednika Partizana da prokomentira "pojedine natpise u hrvatskim medijima koji navode da bi Partizan mogao biti izbačen premda vodi 2-0."

- Ponosan sam što svi komentiraju KK Partizan u Europi. Nekad su dobri, nekad ne. Razumijem, kada o nekome pričate, pravite "hajp" i onda se brend Partizana podiže u javnosti. Ne trebamo dozvoliti sebi da odgovaramo na provokacije. Razumijem hrvatske komentatore jer je hrvatska košarka daleko ispod srpske. Razumijem frustracije raznih komentatora. Mi ćemo nastaviti raditi rezultate - dodao je.

Otkrio je Mijailović i kolika je zarada "crno-bijelih" ove sezone.

- Nagrada od Eurolige je negdje oko 2 milijuna. Imamo podršku države kao i svih prethodnih godina, imamo sponzore privatnih sponzora. Pokrenuli smo crno-bijeli butik ispred Arene. Kada je dan utakmice, imamo preko 15.000 eura utrška.

