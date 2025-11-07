Celta Vigo nakon pobjede na Maksimiru podbola navijače engleskog velikana. Pogledajte

U utakmici četvrtog kola Europske lige Celta je potopila Dinamo pred domaćom publikom na Maksimiru. 'Modrima' je ovo prvi poraz u Europi dok je španjolska momčad treći put pobijedila. Gosti su vodili 3-0 već na isteku prvog poluvremena, a dvostruki strijelac bio je Pablo Duran, a u 28. minuti Sergi Dominguez nespretno je loptu poslao u mrežu vlastite momčadi i zabio autogol.

Nakon osvojena tri boda u Zagrebu, španjolska momčad na društvenim mrežama podijelila je hit objavu. Objavili su navijača Manchester Uniteda, Franka Iletta, koji je postao poznat po tome što je obećao da se neće ošišati sve dok njegov klub ne dođe do pet uzastopnih pobjeda. Ilett danas ima bujnu frčkavu kosu jer 'crveni vragovi' još od veljače 2024. nisu ostvarili pet uzastopnih pobjeda.

Celta je objavila sliku Iletta s kosom i natpisom "kada navijaš za United" i fotošopiranu sliku bez kose s natpisom "kada navijaš za Celtu" jer je Celti ovo bila peta pobjeda u nizu, a prije Dinama, slavili su protiv Nice, Osasune, Puerto de Vege i Levantea.