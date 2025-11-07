Obavijesti

Sport

Komentari 2
POVUKLI PARALELU

Celta Vigo nakon pobjede na Maksimiru podbola navijače engleskog velikana. Pogledajte

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Celta Vigo nakon pobjede na Maksimiru podbola navijače engleskog velikana. Pogledajte
Foto: Antonio Bronic

Frank Ilett postao je poznat nakon što je izjavio da se neće šišati sve dok Manchester United ne poveže pet pobjeda, što se još nije dogodilo. Sad je Celta iskoristila priliku i našalila se na račun engleskog navijača

U utakmici četvrtog kola Europske lige Celta je potopila Dinamo pred domaćom publikom na Maksimiru. 'Modrima' je ovo prvi poraz u Europi dok je španjolska momčad  treći put pobijedila. Gosti su vodili 3-0 već na isteku prvog poluvremena, a dvostruki strijelac bio je Pablo Duran, a u 28. minuti Sergi Dominguez nespretno je loptu poslao u mrežu vlastite momčadi i zabio autogol. 

Nakon osvojena tri boda u Zagrebu, španjolska momčad na društvenim mrežama podijelila je hit objavu. Objavili su navijača Manchester Uniteda, Franka Iletta, koji je postao poznat po tome što je obećao da se neće ošišati sve dok njegov klub ne dođe do pet uzastopnih pobjeda. Ilett danas ima bujnu frčkavu kosu jer 'crveni vragovi' još od veljače 2024. nisu ostvarili pet uzastopnih pobjeda. 

Celta je objavila sliku Iletta s kosom i natpisom "kada navijaš za United" i fotošopiranu sliku bez kose s natpisom "kada navijaš za Celtu" jer je Celti ovo bila peta pobjeda u nizu, a prije Dinama, slavili su protiv Nice, Osasune, Puerto de Vege i Levantea. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025