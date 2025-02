Červar: Dance nismo dovoljno analizirali. Rafali i mornarice, to se ne radi prije jednog finala...

Htjeli su nešto napraviti dušom i tijelom, no obično pri tolikim emocijama um ne funkcionira, nema prisebnosti. Igrali smo više srcem, manje logikom, komentirao je bivši hrvatski izbornik Lino Červar nakon završetka Svjetskog prvenstva. Hrvatska je osvojila srebro nakon poraza od Danske u finalu u Oslu.

Tko je Ivan Martinović? Izabrao je Hrvatsku, Austrijanci su ga zbog toga htjeli izbaciti iz škole

Iako su izabranici Dagura Sigurdssona na putu do finala rušili reprezentacije poput Islanda, Mađarske i Francuske, Danci su klasa za sebe i pokazali su zašto su četverostruki uzastopni prvaci svijeta.

Červar smatra kako reprezentacija nije dovoljno analizirala igru Danske uoči finala, a istaknuo je utakmicu koju je Hrvatska odigrala protiv njih na SP-u 2023. godine. Tada je Hrvatska izvukla remi i bila najbliže da nanese Dancima prvi poraz na SP-ima od početka zlatnog niza.

- Dojma sam i da nismo baš previše analizirali Dance. Malo sam se i nasmijao kad se čulo kako oni osam godina nisu doživjeli poraz. Trebalo je pogledati utakmicu iz 2023. kada im je jedino Hrvatska u tim godinama uzela bod. Koliko vidim, tu se snimku nije gledalo. Šteta, jer Danci tamo nisu našli odgovor na naših 5-1 te su čak i s jednim Hansenom ravnih 40 minuta igrali sedam na šest. On je tada došao na srednjega, pun iskustva i visok, nekako ih je držao. Završilo je neriješeno, ali bili smo oštećeni, zapravo smo u toj utakmici nadigrali Dance. - rekao je Červar za Novi list.

Teškim porazom od Danske, Hrvatska se oprostila od Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lino smatra i kako euforija nije pomogla igračima.

- Negativno se utjecalo s tim rafalima, mornaricom, pumpanjem raznim stvarima, to se ne radi uoči finala, time su naši još više gorjeli od želje. U dobroj namjeri se tako kod igrača stvaraju emocije. Htjeli su nešto napraviti dušom i tijelom, no obično pri tolikim emocijama um ne funkcionira, nema prisebnosti. Igrali smo više srcem, manje logikom.

Rezultat je svejedno proglasio odličnim.

- Treba sve čestitke uputiti stožeru i igračima jer smo postigli velik rezultat. Šteta je tek što je bila jedna prilika, trebalo ju je iskoristiti, no na sve gledam pozitivno. Uz odličan rezultat na SP-u jako pozitivno je da smo dobili nekoliko mladih igrača, bitnih ljudi u ovoj igri. To je Martinović, Maraš, Srna, koji je doduše s Francuskom bio bolji no u finalu, imamo i na krilu Glavaša, naravno i vratara Kuzmanovića. Još kada dođe i Mandić, imat ćemo zbilja odličnu vratarsku liniju. Ukupno gladamo, imat ćemo dobru ekipu, neovisno o tome što odlaze »senatori«. Treba sve ovo nadograditi i uspostaviti hrvatski stil igre, što je jako važno - rekao je Červar.