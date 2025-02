Dagur fešta kao pravi Hrvat! Nazdravio šampanjcem pa uzeo i mikrofon, pjevao Mišu Kovača

Pun zadarski glavni trg dočekao je trojicu srebrnih rukometaša, vicešampiona svijeta. Luka Lovre Klarica, Šime Tomašević, te Dagur Sigurdsson, popeli su se binu koja je najčešće rezervirana za košarkaške ili nogometaške dočeke, ali ovaj put su na red došli i rukometaši.

Jedva su se probili kroz mnoštvo, čini se da je svatko htio dobiti potpis na loptu, dres ili hrvatsku zastavu. Islanđanin rođenjem, Zadranin izborom Dagur Sigurdsson uspio je reći kako je mislio da će u Zadar, grad košarke doći i popiti kavu, malo pročavrljati s gradonačelnikom, a dočekao je nekoliko tisuća navijača.

- Ovdje sam jer sam vidio da ljudi imaju predivna srca, i sve je zapravo čista magija što se događa - kazao je Dagur s bine, i svima se nekoliko puta zahvalio na podršci. Iako, je sad rukometni izbornik Islanđanin prati i druge sportove, pa je tako dobio i Tornadov šal, a želja mu je upoznati i Luku Modrića. U Zadar je svratio na manje od 24 sata, no, iako umoran uspio je pohvatati taktove pjesme Miše Kovača "Poljubi zemlju po kojoj hodaš", a da je dobro snalazi u glazbi dokazuje da je otpjevao i svoju omiljenu pjesmu "Because of you, benda Mono Town iz Reykjavika.

Nije prošlo da se nije čuo i Thompson, iako Dagur tvrdi da mu je hrvatski jezik iznimno kompliciran i težak. Ipak, vraća se na Island jer nije bio kući dva mjeseca, a onda je obećao Zadranima povratak na more i to na proljeće.

- Tu sam jer me doveo Ivan Ninčević, lud sam za pecanjem, odličan sam u ribolovu s mušicom, a jedva čekam s njime odlazak na more - kazao je Dagur.

Uz njega su bila i dvojica Zadrana, Šime Tomašević je kondicijski trener, a Luka Lovre Klarica osim izvrsnog rukometa, dokazao je da je miljenik ženske publike.

- Pa imam tek dvadeset i tri godine i srebrnu medalju, te sam jako sretan - kazao je stasiti Luka kojem su tinejdžerice nosile slike na potpis.

Šime je pak kratko rekao da im je bilo iznimno teško fizički proći cijelo natjecanje, ali na kraju svega je zaključio:

- Emocije, previše ih je bilo, a taj spoj s narodom i navijačima je bio predobar.

Poslije se trojac podružio s gradonačelnikom Dukićem i zaposlenicima gradske uprave, otvorio se čak i šampanjac, a nakon dva sata slavlja cijeli se trg oprao, počistio kao da velikog slavlja nije ni bilo.