Červar: Nikad nisam vidio da netko tako navija za Hrvatsku

Izbornik Srbije dobro je pripremio ekipu i stavio nas u problem. Nismo mislili da ćemo igrati toliko s najboljim igračima, ali ne bih imao obraza pogledati u ljude da je bilo drugačije, rekao je Lino Červar.

Hrvatska je pobijedila Srbiju 24-21 i ostala maksimalna uoči drugog kruga Eura u Beču nakon utakmice pune uspona i padova u kojoj su briljirali Marin Šego i Domagoj Duvnjak, a "kauboje" do pobjede nosilo više od 5000 navijača.

- Nikad nisam vidio da tako netko navija za nas. Baš od srca, sve je bilo od našim bojama. Bilo bi šteta da im nismo pružili zadovoljstvo - dodao je Červar na konferenciji za medije.

- Imali smo loš pristup u prvom poluvremenu, u drugom smo pokazali lice kao s Crnom Gorom. Ta nam je obrana zaštitni znak i dobro će nam doći za sljedeću utakmicu da malo spustimo krila i ne mislimo da ćemo doći do vrhunskog rezultata ako se ne gine od prve sekunde kao s Bjelorusijom. Ipak je prevladao pozitivan dojam - rekao je.

Lino je htio odmoriti dio momčadi, ali nije baš bilo tako lako.

- Tu su bila dva koncepta. Nisu imali što izgubiti, a mi smo htjeli pobijediti i biti odmorni. Nisu nam to dozvolili, nametnuli su nam borbenu igru i nismo imali drugi izlaz nego se vratiti, boriti se i to je na kraju odlučilo. Dobrodošla je utakmica, važna je pobjeda i posebno je bilo važno ne razočarati ljude. Vodio sam reprezentaciju 200 utakmica, ne sjećam se da smo imali ovakvu publiku, toliko ujedinjenu, srce im je kucalo za reprezentaciju, u najboljoj želji nisam to očekivao - kazao je Červar i progovorio o lošim stranama.

- Nismo baš dobro igrali, obrana nije bila na nivou kakav smo željeli. Moram istaknuti Šegu, kad je obrana bila loša, onda je spašavao. Kao pobjednici odlazimo iz Graza, zadovoljili smo sve, moramo razmišljati o sljedećem protivniku. Iz ove utakmice moramo izvući pouku, igrati zajednički, kolektivno i onda će biti puno lakše.

Kako je motivirao igrače na poluvremenu?

- Rekao sam dečkima da nemam obraza doći pred publiku, a da izgubimo utakmicu. Pred takvim ljudima koji nisu žalili truda i novca da dođu ovdje, minimum što možemo napraviti jest da pobijedimo. Ali iskoristit ću priliku da ukažem na nedostatke.

Hrvatska je uspjela dobiti utakmicu iako od 22. do 32. minute nije zabila gol.

- Obrana 5-1 ne može se razbiti na taj način, mora se razvući zona, čekati strpljivo, prijeći na drugog kružnog napadača da odigramo nešto. Igrali smo na sredinu, na Marsenića i dalo nam je to dosta za razmišljanje, moramo poštivati kolektivnu igru - kazao je Lino za RTL.

Nakon stopostotnog učinka u Grazu idemo u Beč gdje nas čekaju utakmice protiv dvije reprezentacije iz trokuta Austrija/ Češka/ Sjeverna Makedonija te Njemačke i Španjolske.

- Uvijek moramo imati visoke ambicije, jedino tako dolazi se do rezultata. Ali i biti čvrsto na zemlji, jedna utakmica ne odlučuje. Na svakoj utakmici moramo se dokazivati. Ovo su turnirske utakmice, nije dovoljno htjeti, nego se treba zalagati, napraviti sve da se dogovor ispoštuje i da se do kraja igra disciplinirano - zaključio je Červar.

Tema: Rukometni Euro 2020.