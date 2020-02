Supruga Klaudija dočekala me u suzama, a suci su nas pokrali

Nekoliko dana nakon finala nazvali su me bivši suci, jedni od najpoznatijih sudačkih parova u povijesti rukometa. Za njih nema nikakve dvojbe, rekli su mi 'Lino, pa vi ste pokradeni u finalu. Čitali smo da se hvali Nikolova i Načevskog za suđenje u finalu i odlučili smo vam se javiti. Pa vi ste oštećeni u deset situacija protiv Španjolske. Oteto vam je zlato', rekao nam je Lino Červar.

Od finala je prošlo šest dana, a Lino još vraća slike iz Stockholma, ali i nekih drugih finala.

- Moji igrači su heroji! Mi smo moralni pobjednici. Nažalost, nije to bilo prvo finale u kojemu smo oštećeni. Pa sjetim se samo 2008., 2009., 2010. Tri godine zaredom smo oštećeni u finalima. Pa lani ono protiv Njemačke na Svjetskom prvenstvu. Tada su i suci priznali da su nas oštetili. Žao mi je mojih igrača. Bilo je puno suza u svlačionici nakon tog poraza - kaže nam Lino, čija je supruga Klaudija teško bolesna. Ona mu je uvijek u životu bila najveća podrška.

- Naravno da je ova medalja za moju obitelj. Supruga Klaudija me dočekala u suzama. Ja vodim bitke na terenu, a s njom i onu životnu, za zdravlje - govori nam Mago di Umago.

Foto: privatna arhiva Červar je nakon deset godina Hrvatsku vratio u finale, nitko nam nije davao velike šanse na Euru.

- Sad kažu da smo imali lakši ždrijeb, a na kraju su u finalu igrale dvije momčadi iz naše skupine. Napravili smo veličanstven rezultat - rekao je Červar i nastavio:

- Pa koliko smo samo problema imali prije prvenstva. Ostao sam bez toliko igrača, ozljede su nas pokosile, a nakon pobjede protiv Norveške, dok sam ležao na terenu i slavio s igračima sam pomislio da nam se u tom polufinalu sve vratilo. Bila je to doista epska utakmica. Nažalost, bez Luke Cindrića smo bili u ključnim utakmicama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatsku od 17. do 19. travnja u pariškom Bercyju čekaju kvalifikacije za Olimpijske igre. Domaćini Francuzi, senzacija Eura Portugal i opasni Tunižani. Teška skupina, u Tokio idu dva najbolja.

- Strah me, ne toliko protivnika, ali svega ovoga što se događa. Strah me da nas nakon ovakvog suđenja u finalu Europskog prvenstva suci ne oštete u tim kvalifikacijama za Olimpijske igre. Da zbog njihovih odluka na našu štetu ne vidimo Tokio, nadam se da to neće biti tako - rekao je Lino.

Mi se nadamo kako ćemo biti na Olimpijskim igrama. To će biti posljednje Linino natjecanje na klupi reprezentacije. Nakon toga ga u HRS-u čeka nova funkcija.

- Vidim da se priča o tome da ću biti koordinator za muški rukomet, ali ja još nisam donio konačnu odluku. Pristat ću na to pod svojim uvjetima. Moja vizija hrvatskog rukometa je da se moramo okrenuti našim snagama, našoj djeci. Ne smijemo više dovoditi toliko stranaca u naše klubove. Naša djeca moraju biti nositelji igre u klubovima - govori nam Lino o svojoj viziji, a mi ga pitamo je li moguće da iznenadi i da ostane na klupi "kauboja" i za Svjetsko prvenstvo u Egiptu 2021.

- Ne gledam tako daleko, ali u rukometu želim ostati. U njemu sam već više od 45 godina. U tri sam države, Hrvatskoj, Italiji i Makedoniji dobio najveća državna priznanja. Makedonci su mi dali i državljanstvo kao zahvalu za sve što sam napravio za njihov rukomet, ali eto oštetili su me sad u finalu. Rukomet je moj život, želim ostati u njemu, ali želim raditi po svojoj viziji. Što se tiče treniranja, nikad ne reci nikad. Pa veliki košarkaški trener Gregg Popovich je sa 70 godina potpisa novi ugovor - rekao je Lino.

Domagoj Duvnjak bio je MVP prvenstva u Austriji, Norveškoj i Švedskoj.

- On je ponovno pokazao svoju klasu i veličinu na ovom Europskom prvenstvu. Bio je lider, igrao je briljantno. Zaslužio je da bude proglašen najboljim igračem Eura. Pa mi smo čudo. Mala zemlja, a radimo sportska čuda. Pa nemamo mi deset Duvnjaka, Karačića i Cindrića - rekao je Lino i završio:

- Doček u Zagrebu i dočeci u Hercegovini samo pokazuju koliko su moji igrači usrećili hrvatski narod.

Tema: Rukometni Euro 2020.