Červar opleo po savezu: Ponizili su me s farsom i igrokazom

Hrvatska rukometna reprezentacija nije se proslavila na Europskom prvenstvu koje se održavalo u siječnju. 'Kauboji' su završili tek deveti, što je veliko razočarenje uz slabiji nastup na prošlogodišnjem SP-u.

Kako to obično biva u sportu, krivnja se morala nekome pripisati, a slijedom događaja Hrvoje Horvat više nije izbornik, a Lino Červar (72) dobio je 'pedalu' na poziciji koordinatora struke u Hrvatskom rukometnom savezu.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL, Jozo Čabraja/kolektiff

Červar je najtrofejniji hrvatski rukometni trener i ima sjajna postignuća s reprezentacijom. Zato je, smatra, zaslužio bolji tretman od HRS-a.

- To se dogodilo u predvečerje obilježavanja prve i jedine titule svjetskog prvaka koju smo osvojili. Takvom farsom i igrokazom se odnositi prema meni za mene je bilo veliko poniženje. Želio bih vidjeti životopis ljudi koji su donijeli tu odluku - rekao je Červar u intervjuu za SportKlub.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Legendarno lice hrvatskog rukometa osjeća se poniženo nakon cijele situacije.

- Jako me interesira što o tome misli krovna institucija hrvatskog sporta, a to je Hrvatski olimpijski odbor, Nacionalno vijeće za sport i resorno ministarstvo turizma i sporta. Zanima me kako oni gledaju na to poniženje - dodao je.

