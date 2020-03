Červar: Štrlek prvo mora proći proceduru, onda ću ga pozvati

Ja sam Manuela prvi uveo u reprezentaciju 2008. godine. Jasno je moje mišljenje o njemu i koliko ga cijenim. Pa on je godinama jedno od najboljih lijevih krila na svijetu, rekao nam je Lino Červar nakon što je Manuel Štrlek pismom HRS-u zatražio povratak u reprezentaciju za koju je odbio igrati na Europskom prvenstvu u siječnju na kojem je Hrvatska osvojila srebro.

- Ja, Manuel Štrlek, ovim dopisom molim Skupštinu Hrvatskog rukometnog saveza i Upravni odbor HRS-a da ukine odluku vezanu uz moje neigranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, nakon što sam svojom odlukom odbio igrati za reprezentaciju. Spreman sam se staviti na raspolaganje izborniku za predstojeće reprezentativne akcije. Unaprijed zahvaljujem - napisao je Štrlek.

Hrvatsku za mjesec i pol dana očekuju kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu gdje će protiv Francuske, Portugala i Tunisa tražiti vizu za Tokio. Pitali smo Linu hoće li voditi Štrleka u Pariz.

- Vidio sam ovo što je poslao. On mora proći proceduru u HRS-u. Ako prođe, ja ću ga zvati u reprezentaciju. Takav igrač Hrvatskoj treba, no neke stvari ne ovise o meni. Ako se se s HRS-om to riješi, onda će Manuel opet biti u momčadi - najavio je izbornik.

Šef hrvatskog rukometa Zoran Gobac rekao je da igrač Veszprema neće više nikada igrati za reprezentaciju dok god je on potpredsjednik. No stvari će se, kako smo doznali, ipak promijeniti...