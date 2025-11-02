Červar za 24sata: Nisu mi dali da osvojim europsko zlato! Sreo sam suce, ispričali su mi se...

U elegantnom odijelu, sa smiješkom na licu, ali i uvijek zamišljenog pogleda kao da svakog trenutka nešto analizira i procesuira nove ideje, ušetao je u prostoriju. Takav je Lino Červar, legendarni hrvatski izbornik, koji je nedavno napunio 75 godina, ali i dalje je vitalan, izazove pozornost gdje god dođe. Um je britak kao i uvijek, iako više nije u rukometu, svakodnevno radi na sebi, usavršava se, čita, upija...

Početkom godine objavio je svoju treću knjigu, ali onu kojom se najviše ponosi. 'Put do vrha i tajne uspjeha', naziv je knjige u kojoj se razgolitio, otkrio kako je s reprezentacijom postao svjetski i olimpijski pobjednik, metode kojima je ukrotio igrače i "luzersku generaciju", kako su ih mnogi nazivali nakon posljednjeg mjesta na Europskom prvenstvu 2002. godine, odveo do vrha.

Više od 500-tinjak ljudi uživalo je u njegovom 45-minutnom predavanju o knjizi na konferenciji Sport Innovest. Bilo je itekako inspirativno, pogotovo za mlađu publiku koja je dominirala u gledalištu, a da se njih pitalo, trenerskog maga, vizionara i motivatora mogli bi slušati cijeli dan.

Savudrija: Lino Červar, rukometni trener i bivsi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Jako puno sam razmišljao o knjizi. Napisao sam knjigu koju sam htio pročitati, to je o mom trenerskom radu koji je trajao 50 godina. Ne znam je li ijedan trener tijekom karijere napisao knjigu, a ja sam uspio tri i to na dva jezika. Ova posljednja je bila da se otkrijem tko sam i što sam, kako razmišljam. Problem svih vrhunskih trenera i institucija koji se bave razvojem teorije treninga gdje je mogućnost da napredujemo. Ljudsko tijelo evoluira, kad se uzme u obzir koliko ima knjiga i stručnih radova, ljudsko tijelo se može dovesti do savršenstva - kazao nam je Červar.

Od veljače 2023. godine više ne obnaša funkciju u rukometu. Tada je otišao s pozicije koordinatora struke u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji nakon što su istu ukinuli, ali ne miruje u umirovljeničkim danima.

Stockholm: Španjolska pobijedila Hrvatsku i osvojila Europsko rukometno prvenstvo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Radim. Kronološku dob ne mogu mijenjati, ali mogu biološku. Ona može činiti čovjeka mlađim ili starijim, a mene čini mlađim. Ulažem u sebe, cjeloživotno učenje, to je bit. Radim stalno na sebi, svaki drugi dan trčim na traci. Radim ono što i Modrić radi, samo što ja ne trčim lateralno. Ustanem se u šest ujutro, trčim, jako puno čitam i slušam glazbu, to me opušta i čini mlađim - priznat će nam britki Lino.

A nije više samo rukomet glavna okupacija.

- Pratim rukomet, znam sve, ali intenzivno gledam i nogomet, najbolji sam trener i u nogometu. Ja se uspoređujem sam sa sobom, nemam protivnika, ja sam sebi najveći protivnik. Lino protiv Lina.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila srebro na Europskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Do veljače ove godine Červar je bio kreator posljednje medalje naše reprezentacije, ali onda je Dagur Sigurdsson dogurao do finala Svjetskog prvenstva s našim rukometašima i ugrabio srebro. Iako su mnogi protiv stranih stručnjaka na klupi naših reprezentacija, Islanđanin se pokazao kao pun pogodak.

- Sigurdsson? Pozitivno mišljenje imam o njemu, neću nikome suditi, meni su stalno sudili iako sam bio najbolji na svijetu, ali nema veze, idemo dalje. Strani stručnjaci? Znate moje mišljenje, ja vjerujem u naše ljude i našu djecu i mislim da prvo njima treba dati priliku. Mi ne možemo učiti rukomet od Skandinavaca, pa kvalitetniji smo od njih, ali mi igramo kao prije 30 godina. A oni su si napravili pravila igre koja odgovaraju njihovom rukometu. Igraju tu obranu 6-0, jaka tranzicija, a mi još uvijek dižemo utege - rekao je legendarni hrvatski izbornik.

S reprezentacijom je osvojio sedam medalja, posebno se ponosi svjetskim i olimpijskom zlatom, no jedna medalja nedostaje u vitrinama, ona europska, najsjajnija. Triput je bio u finalu, triput izgubio, ali najviše boli onaj poraz otprije pet godina od Španjolske (22-20). Lino smatra kako su nas suci oštetili, a s njima je o tome imao priliku popričati nedavno u Sjevernoj Makedoniji. I dalje pamti svaki detalj utakmice.

Virtualna izložba: Najve?i hrvatski sportski uspjesi | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nisu mi dali da osvojim europsko zlato. Sreo sam suce nedavno i natjerao ih da pričaju o tom finalu, kažu da je Karačić napravio korake u završnici utakmice. Rekao sam im da sam ih analizirao deset puta, moj unuk od 11 godina zna suditi korake. Kad je Stepančić vodio loptu i htio dodati Horvatu kod rezultata 20-19 za nas, ali Canellas vidio da Stepančić ide prema golu, zatrčao se prema njemu i podmetnuo pod njega. To je trebalo biti isključenje, ali oni sude prekršaj u napadu i Španjolci nam zabijaju za 20-20. Počela je utakmica, zabili smo tri gola preko Marića, ali oni su svirali tri sedmerca i poništili golove. Namjerno su to napravili, samo da promašimo.

Otkrio nam je kako su priznali pogrešku.

- Priznali su grešku i ispričali nam se. Rekli su da su nam željeli sve najbolje, ali da uvijek nešto promakne i da slučajno pogriješe. Kako uvijek promakne, pa treba nešto promijeniti - zaključio je Lino.