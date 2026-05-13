LINO U MAKEDONIJI

Červar za 24sata o povratku na klupu: Nisam mogao raditi kod kuće, pa moram u stranoj zemlji

Piše Davor Kovačević,
Stockholm: Španjolska pobijedila Hrvatsku i osvojila Europsko rukometno prvenstvo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Červar je dogovorio dvogodišnju suradnju, nakon što je Metalurg predvodio do klupskih visina i zlatnog doba u osam godina mandata, sedam trofeja i dva četvrtfinala Lige prvaka...

Mislili su mnogi da neće više, jer ga zadnjih pet godina nema na trenerskoj klupi, a pokucala je već i druga polovica osmog desetljeća, no Lino Červar (75) može i hoće još. Od sljedeće sezone "Mago di Umago" bit će trener Eurofarm Pelistera, zadnje tri godine sudionika  Lige prvaka kao makedonski broj jedan i dalje od toga ne treba.

PIŠU MAKEDONCI Lino Červar ponovo jaše! Stiže na klupu makedonskog kluba
Lino Červar ponovo jaše! Stiže na klupu makedonskog kluba

Ove je sezone Pelister bio i ispred Zagreba u skupini, no bilo je turbulentno u Bitolju, pa su Zagrebovim poučkom promijenili čak tri trenera iako je Ruben Garabaya na početku sezone potpisao Superkup. Vardar je s Ivanom Čupićem dodao gas i neuhvatljiv je na vrhu, uz trofej u Kupu, dok Pelisteru ostaje borba za broj dva i Europsku ligu s Ohridom, koji također baca rukavicu izazova sljedeće sezone. 

Skoplje: Rođendan Sportskog radija proslavljen rukometnim spektaklom
Foto: STR-1234

Červar je dogovorio dvogodišnju suradnju, nakon što je Metalurg predvodio do klupskih visina i zlatnog doba u osam godina mandata, sedam trofeja i dva četvrtfinala Lige prvaka, u Pelisteru očekuju da Lino trofejima obilježi povratak u makedonski rukomet iako će to kraj opet jakog Vardara, ambicioznog Ohrida i Alkaloida biti težak izazov, ali Lino živi za takve.

- Ljudi iz Pelistera imali su veliku želju da dođem. S obzirom na to da ne mogu raditi ovdje, moram znanje i iskustvo prenositi u stranoj zemlji, tuđoj djeci. Imam drugačije mišljenje, teoriju treninga, ali nisam mogao ovdje raditi - kratko nam je rekao Lino, prije nego što ga Pelister predstavi javnosti.

Kairo: Svjetsko prvenstvo u rukometu, Argentina - Hrvatska
Kairo: Svjetsko prvenstvo u rukometu, Argentina - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ostalo se sve zna, svjetski i olimpijski pobjednik s Hrvatskom, najtrofejniji hrvatski trener sa sedam medalja s velikih natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu u Egiptu 2021. godine zadnji je put bio na trenerskoj klupi, ali volja se ugasila nije.

