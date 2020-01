Červar zagrmio: Mislite da ste bolji? Trčite kao ovce bez glave

Marin Šego razbranio se u prvom poluvremenu utakmice Hrvatske i Srbije na Europskom rukometnom prvenstvu u Grazu u ponedjeljak, imao je čak osam obrana, ali napad ga nije pratio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Srbi su se sasvim držali u egalu, a kad je Ivan Mošić u 23. minuti zabio s devet metara za prvo njihovo vodstvo na utakmici (9-8), izbornik Lino Červar pozvao je time-out i grmio na "kauboje":

- Mislite da ste bolji od njih? To je zabluda, to je klasična zabluda. Trčite kao ovce bez glave. Spavate - vikao je Lino u svom stilu.

No nije baš pomoglo. Hrvatska je čak deset minuta bila bez gola, od onoga Luke Stepančića u 22. do onog Luke Cindrića u 32. minuti. Preduga je to suša za bilo koju reprezentaciju, a kamoli za Hrvatsku.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Tema: Rukometni Euro 2020.