Červart slavi: Okrugla brojka za obožavatelja Olivera i rukometa

Najdraži pjevač mu je Oliver Dragojević, najdraža pjevačica Jasna Zlokić, a sluša i talijansku glazbu, Erosa Ramazzottija. Najdraža jela su mu pršut, istarski njoki i istarske kobasice. Sve ono što ne smije.

<p>Najuspješniji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, a od nedavno i treći najuspješniji rukometni trener u povijesti,<strong> Lino Červar</strong>, danas slavi svoj 70. rođendan. Na klupi Hrvatske sjedio je od rujna 2002. do veljače 2010. godine te u drugom mandatu od travnja 2017. do sada. Iza sebe je nanizao 13 velikih natjecanja na klupi Hrvatske. Od tih 13 velikih natjecanja na čak deset igrao je u polufinalu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Lini Červaru</strong></p><h2>Mnogi žele biti kao on, ali pitanje je tko će ga nadmašiti</h2><p>Slavko Goluža, bivši trener i kapetan hrvatske reprezentacije nedavno je rekao da bi se volio vratiti na klupu 'Kauboja', ali ipak je naglasio da je u njegovom slučaju učenik još uvijek nije prešao svoga učitelja u liku i djelu Lina.</p><p> Kroz cijelu svoju profesionalnu karijeru, s ponosom je isticao pripadnost Umagu te time promovirao grad u kojem je započeo svoj profesionalni put, a kao najuspješniji izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije svojim umijećem i ostvarenim uspjesima u sportu, oduvijek je bio ponos Umaga i Umažana.</p><h2>I Vujo je priznao da nema boljega</h2><p>Jedna od najvećih ikona rukometa javnosti je sugerirao da biraju našeg Lina za najboljeg trenera</p><p>- Poštovani prijatelji, Balkan Handball svake godine bira najboljeg trenera u regiji uz pomoć vaših glasova. Naravno da mi godi to što sam trenutno na vodećoj poziciji, ali po svim kriterijima priznanje za najboljeg za ovu sezonu pripada gospodinu Lini Červaru, osvajaču srebrne medalje sa reprezentacijom Hrvatske. Hvala svima koji su glasali za mene, ali ne bira se najomiljeniji nego najbolji u prošloj sezoni - objasnio je Veselin Vujović.</p><h2>Oprašta se ovog puta zauvijek od 'repke'</h2><p>Nakon što se nakon već jednog povlačenja s klupe reprezentacije vratio nakon sedam godina, nakon OI u Tokiju izvjesno je da napušta zauvijek klupu hrvatske 'repke', a svoj put želi završiti kako ga je i započeo, medaljom!</p><p>Lino Červar<strong> </strong>s Hrvatskom je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u siječnju, a Olimpijske igre ove godine trebale su biti njegovo posljednje natjecanje na klupi reprezentacije, ali sad se sve mijenja.</p><p>- Moja je želja da ostanem na klupi reprezentacije još godinu i pol dana. Naravno, ako me zdravlje posluži. Sve ovisi o rukometnom savezu, ali ja bih želio otići s klupe reprezentacije s medaljom iz Tokija iduće ljeto, s obzirom da su igre odgođene- rekao nam je Lino Červar.</p><p>A koja je njegova tajna za dugotrajni život? Tri vanilin kiflice i espresso, dalo bi se naslutiti. </p><p> </p>