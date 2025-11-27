Obavijesti

ZABIO PRVIJENAC

Cesc Fabregas hvalio Baturinu: 'Sretan sam, ovo je tek početak'

Martin Baturina zabio je prvi gol u talijanskom prvenstvu za Como u viskojoj pobjedi protiv Torina. Hrvatski reprezentativac pogodio je za konačnh 5-1 i to na sjajan način

Como je u 12. kolu talijanskog prvenstva deklasirao Torino u gostima s visokih 5-1. Odlično je igrala momčad Cesca Fabregasa, a napokon je zasjao i Martin Baturina. Činilo se kako će još jedan susret provesti na klupi, ali je ušao u 84. minuti te dvije minute nakon toga zabio svoj prvijenac u Serie A. Sjajan solo-gol koji je stavio točku na i velike pobjede Coma. Vrlo dobro je Baturina iskoristio to malo vremena na terenu, a pohvalio ga je i Fabregas.

CALCIO - Serie A - Torino FC vs Como 1907
- Sretan sam s ovom momčadi. Moramo zadržati ovakav mentalitet. Pobijedili ili izgubili, zabili više ili manje, ključno je dati sve od sebe. Sretan sam zbog Ramona i Baturine. Ovo je tek početak - rekao je trener Coma.

Baturina je u talijanskog prvoligaša prešao iz Dinama za 17 milijuna eura što može narasti do 22 milijuna kroz različite bonuse. U Dinamu je Baturina bio neizostavan kotačić momčadi i prava "desetka", ali odlaskom u Como njegovo vrijeme na terenu se smanjilo. Fabregasov prvi izbor je Nico Paz, dijete Real Madrida, koji je uvjerljivo najbolji igrač Coma ove sezone. Bivši igrač Dinama nije bio na zadnjem popisu reprezentacije jer ne igra u Comu, a ovim golom se nada da će mu trener dati više šanse.

Za Como je Baturina odigrao svega 237 minuta u osam nastupa, a do ovog gola imao je samo jednu asistenciju. Novu priliku za dokazivanje imat će u petak kada Comu dolazi Sassuolo. Ostaje za vidjeti hoće li hrvatski reprezentativac opet početi s klupe, ili će fa Fabregas gurnuti u prvih 11. 

