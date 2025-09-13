Obavijesti

Cesc Fabregas: Ljudi govore za Baturinu kao da je Maradona. Smirite se, treba mu vremena

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Cesc Fabregas: Ljudi govore za Baturinu kao da je Maradona. Smirite se, treba mu vremena
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Prevelik je pritisak na njemu, ima samo 22 godine, bit će puno mjesta za njega. Dolazi iz drugačijeg stila nogometa, s drugačijom razinom intenziteta. Ponekad, kada pokušavate forsirati stvari, to bude gore, kaže trener Coma

Martin Baturina još čeka na pravu priliku u dresu Coma, a iako mnogi navijači zazivaju Hrvata u prvih 11, trener Cesc Fabregas spustio je "loptu na zemlju". 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka 05:26
Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

- Prevelik je pritisak na njemu, ima samo 22 godine, bit će puno mjesta za njega. Dolazi iz drugačijeg stila nogometa, s drugačijom razinom intenziteta. Ponekad, kada pokušavate forsirati stvari, to bude gore - rekao je trener talijanskog kluba i dodao:

- Čujem ljude kako govore da je koštao 17 milijuna eura i ponašaju se kao da je Diego Maradona. Smirite se. Svima treba vrijeme za prilagodbu. Jako vjerujem u njega, ali on zna da postoji velika konkurencija za mjesto u momčadi i dokazat će da zaslužuje igrati kada dođe pravo vrijeme. 

Como u idućem kolu Serie A igra protiv Genoe doma. 

