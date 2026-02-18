Česi bili blizu senzacije! Kanada preko produžetka u polufinale

Hokejaši Kanade izborili su plasman u polufinale Zimskih olimpijskih igara u Milanu nakon što su u produžetku slomili Češku sa 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0). Češka je imala 2-1 i 3-2, ali su Kanađani u završnici posljednje trećine izjednačili, a potom golom Mitcha Marnera nakon 80 sekundi produžetka u kojem se igralo tri na tri, izborili pobjedu.

Foto: AMBER SEARLS

Kanada je povela u četvrtoj minuti golom Macklina Celebrinija, pet minuta kasnije izjednačio je Lukas Sedlak, a pet minuta prije kraja trećine rezultat je okrenuo David Pastrnak.

Nathan MacKinnon je izjednačio u 33. minuti, no Česi u 53. minuti stižu do nove prednosti golom Ondreja Palata. Kanada se još jednom vratila tri minute kraja kada je Nick Suzuki zabio za 3-3.

Sjajnu predstavu na češkim vratima pružio je Lukaš Dostal sakupivši čak 37 obrana, no to nije bilo dovoljno za slavlje.