ŠOU NA HOKEJU

Česi bili blizu senzacije! Kanada preko produžetka u polufinale

Piše HINA,
Česi bili blizu senzacije! Kanada preko produžetka u polufinale
Kanada u dramatičnom produžetku slomila Češku i izborila polufinale! Česi su imali 3-2 par minuta prije kraja, ali su Kanađani izjednačili i u produžetku zabili zlatni gol za polufinale Igara

Hokejaši Kanade izborili su plasman u polufinale Zimskih olimpijskih igara u Milanu nakon što su u produžetku slomili Češku sa 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0). Češka je imala 2-1 i 3-2, ali su Kanađani u završnici posljednje trećine izjednačili, a potom golom Mitcha Marnera nakon 80 sekundi produžetka u kojem se igralo tri na tri, izborili pobjedu.

Ice Hockey - Men's Play-offs Quarterfinals - Canada vs Czech Republic
Kanada je povela u četvrtoj minuti golom Macklina Celebrinija, pet minuta kasnije izjednačio je Lukas Sedlak, a pet minuta prije kraja trećine rezultat je okrenuo David Pastrnak.

Nathan MacKinnon je izjednačio u 33. minuti, no Česi u 53. minuti stižu do nove prednosti golom Ondreja Palata. Kanada se još jednom vratila tri minute kraja kada je Nick Suzuki zabio za 3-3.

Sjajnu predstavu na češkim vratima pružio je Lukaš Dostal sakupivši čak 37 obrana, no to nije bilo dovoljno za slavlje.

