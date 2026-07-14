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LIGA NACIJA

Česi se vraćaju u Osijek na Pampas Arenu. Zadnji put su tamo popili petardu

Piše Filip Sulimanec,
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Česi se vraćaju u Osijek na Pampas Arenu. Zadnji put su tamo popili petardu
Osijek: Slavlje Hrvatske na stadionu nakon pobjede nad Češkom rezultatom 5:1 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
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Česi ne pamte po dobrome slavonsku prijestolnicu, jer su u lipnju prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo stradali 5-1

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Osijek će ove jeseni ponovno biti domaćin hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza odredio je stadione na kojima će Vatreni igrati domaće utakmice u novoj sezoni Lige nacija, a među njima je i Opus Arena, koja će u studenome ugostiti susret Hrvatske i Češke, piše SiB.hr

Izabranici Slavena Bilića natjecanje otvaraju 26. rujna gostovanjem u Češkoj. Zbog kazne UEFA-e hrvatski navijači neće moći bodriti reprezentaciju u Pragu, a već tri dana kasnije Vatrene očekuje ih Španjolska gdje će se isto odrađivati kazna. 

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Prvu domaću utakmicu Hrvatska će odigrati 3. listopada protiv Engleske na riječkoj Rujevici. I taj će se susret igrati bez gledatelja zbog kazne UEFA-e. Reprezentacija potom seli u Split, gdje će 6. listopada ugostiti Španjolsku.

15. studenoga na osječkoj Opus Areni Hrvatska igra protiv Češke. Česi ne pamte po dobrome slavonsku prijestolnicu, jer su u lipnju prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo stradali 5-1.

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