Česi se vraćaju u Osijek na Pampas Arenu. Zadnji put su tamo popili petardu

Osijek će ove jeseni ponovno biti domaćin hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza odredio je stadione na kojima će Vatreni igrati domaće utakmice u novoj sezoni Lige nacija, a među njima je i Opus Arena, koja će u studenome ugostiti susret Hrvatske i Češke, piše SiB.hr.

Izabranici Slavena Bilića natjecanje otvaraju 26. rujna gostovanjem u Češkoj. Zbog kazne UEFA-e hrvatski navijači neće moći bodriti reprezentaciju u Pragu, a već tri dana kasnije Vatrene očekuje ih Španjolska gdje će se isto odrađivati kazna.

Prvu domaću utakmicu Hrvatska će odigrati 3. listopada protiv Engleske na riječkoj Rujevici. I taj će se susret igrati bez gledatelja zbog kazne UEFA-e. Reprezentacija potom seli u Split, gdje će 6. listopada ugostiti Španjolsku.

15. studenoga na osječkoj Opus Areni Hrvatska igra protiv Češke. Česi ne pamte po dobrome slavonsku prijestolnicu, jer su u lipnju prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo stradali 5-1.