VIDEO Prevljak se pretplatio na golove na Pampasu. Evo kako je Istra zadala novi udarac Osijeku

U 34. kolu domaćeg nogometnog prvenstva Osijek i Istra igraju na Opus Areni. Rezultat nakon prvih 45 minuta je 1-0 za Istru. Pred sam kraj prvog djela u 45. minuti zabio je napadač gostujuće momčadi Smail Prevljak. Tijekom prvog poluvremena igrala se poprilično mirna utakmica bez puno prilika za obje momčadi, a onda je nekoliko sekundi prije kraja poluvremena Istra povela.

Fredriksen je dodao do Prevljaka koji je pospremio loptu u mrežu u 45.minuti. Istrin napadač se tom prilikom ozlijedio, a VAR je provjeravao vrijedi li gol zbog mogućeg zaleđa. Nakon nekoliko minuta potvrđen je gol. Njegov gol možete pogledati OVDJE. Podsjetimo, Osijeku treba pobjeda kako bi osigurao ostanak u HNL-u.

Prevljak je na 31. rođendan zabio 15. gol sezone, od čega već četvrti Osječanima, kojima je u prvom dijelu sezone na Pampasu utrpao hat-trick.

Utakmica je u tijeku...