Česi u šoku: 'Najveća sramota u povijesti našeg nogometa. Pa izgubili smo od ribara i stolara'

Nogometni svijet u nedjelju je svjedočio nevjerojatnoj senzaciji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sićušni Farski Otoci, nacija s manje od 55.000 stanovnika, na domaćem su terenu svladali favoriziranu Češku (2-1), a taj je rezultat odjeknuo Europom. Dok su češki mediji proglasili "nacionalnu sramotu", Hrvatskoj su se širom otvorila vrata izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Poraz od 136. reprezentacije svijeta na ljestvici Fife izazvao je potres u Češkoj. Mediji nisu štedjeli riječi kako bi opisali ono što se dogodilo na stadionu Tórsvøllur u Tórshavnu. Vodeći češki portal Idnes.cz nazvao je poraz "najvećom sramotom češkog nogometa od osamostaljenja", dok su drugi koristili izraze poput "debacle" i "povijesna blamaža". Portal Sport.cz bio je još oštriji, opisujući igru kao "beznadnu i bez ikakve ideje".

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Taj medij je naglasio blamažu poraza od nacije poluprofesionalaca, ističući podatak da neki njihovi reprezentativci rade kao ribari ili stolari, a protiv kojih su Česi uputili samo jedan udarac u okvir gola. Ogromna kritika sručila se na izbornika Ivana Hašeka, kojem se zamjera "kukavička taktika" i defenzivna postava protiv znatno slabijeg protivnika, a navijači i mediji glasno pozivaju na njegovu ostavku. Češka se ovim porazom praktički oprostila od borbe za prvo mjesto u skupini L i izravan plasman na Mundijal.

Utakmica koja će se dugo pamtiti nije nagovještavala ovakav ishod, barem ne za Čehe koji su se nadali pobjedi za ostanak u utrci s Hrvatskom. No, Farski Otoci, arhipelag smješten na pola puta između Škotske i Islanda, pokazali su nevjerojatnu borbenost i ispisali povijest. Domaćine je u vodstvo doveo Hanus Sørensen u 67. minuti, izazvavši erupciju oduševljenja na tribinama. Iako je Adam Karabec izjednačio u 78. minuti i činilo se da će Češka izbjeći katastrofu, uslijedio je novi šok.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Junakom nacije postao je Martin Agnarsson, pričuva koja je ušla u igru i u 81. minuti iskoristila, kako BBC Sport opisuje, "kaotičnu obranu" Čeha te postigla pobjednički pogodak za 2-1. Za Farske Otoke, koji su nekada bili na 198. mjestu Fifine ljestvice, ovo je bila četvrta pobjeda u posljednjih pet kvalifikacijskih utakmica, što predstavlja najuspješniji ciklus u njihovoj povijesti. Nikada prije nisu ostvarili više od dvije pobjede u jednim kvalifikacijama. Sada, kolo prije kraja, imaju samo bod manje od drugoplasirane Češke i sanjaju o doigravanju, što bi bio podvig bez presedana.

Dok su u Češkoj vladali šok i nevjerica, u taboru hrvatske reprezentacije vijesti s Atlantika dočekane su s olakšanjem. Prije ovog kola, Hrvatska i Češka bile su bodovno poravnate, s tim da su Vatreni imali dvije utakmice manje i znatno bolju gol-razliku. Neočekivani kiks Čeha dao je Hrvatskoj priliku da pobjedom protiv Gibraltara riješi sve dileme oko prvog mjesta.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je tu priliku iskoristila i rutinskom pobjedom od 3-0 pobjegla Češkoj na tri boda prednosti, uz utakmicu manje i nedostižnu gol-razliku. Time je borba za prvo mjesto u skupini L i izravnu vizu za SAD, Kanadu i Meksiko praktički završena. Češkoj sada preostaje grčevita borba za drugo mjesto i plasman u doigravanje, pri čemu im prijeti upravo senzacija s Farskih Otoka. Iako Češka u posljednjem kolu dočekuje Gibraltar, a Farski Otoci gostuju kod Hrvatske, čudo koje se dogodilo u Tórshavnu služi kao upozorenje da u nogometu nema sigurnih bodova.

Ovaj rasplet još je jednom pokazao nepredvidivost nogometa, gdje jedna utakmica može srušiti snove jedne nacije, a drugoj širom otvoriti vrata najveće svjetske smotre. Farski Otoci proslavili su svoju najveću pobjedu, Češka proživljava svoje najteže trenutke, a Hrvatska može mirno planirati put na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo.