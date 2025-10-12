Obavijesti

Sport

Komentari 19
VJETAR U LEĐA

VIDEO Sjajne vijesti za 'vatrene' s Farskih Otoka. Češka izgubila! Hrvatska je pred vratima SP-a

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sjajne vijesti za 'vatrene' s Farskih Otoka. Češka izgubila! Hrvatska je pred vratima SP-a
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Farski Otoci šokirali Češku 2-1! Hrvatska na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Uz trijumf nad Gibraltarom, treba im samo bod protiv Farana ili Crne Gore za osiguranje prvog mjesta

Farski Otoci prije mjesec dana namučili su Hrvatsku na svom terenu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a sad su još i veće muke priredili Češkoj koja je morala ići po pobjedu kako bi zadržala kakvu-takvu šansu da će sustići Hrvatsku. No od toga ništa!

Farani su priredili novu senzaciju i, nakon trijumfa nad Crnogorcima, pobijedili 2-1. Prvi gol renomiranoj reprezentaciji zabili su u 67. minuti golom Hanusa Sorensena. Izjednačio je Adam Karabec u 78., ali samo tri minute poslije Farski Otoci dolaze do novog vodstva preko Martina Agnarsona!

Golove Farskih Otoka pogledajte OVDJE.

Što to znači za Hrvatsku?

Skandinavci su tako pomogli "vatrenima" uoči njihove utakmice protiv Gibraltara. U slučaju pobjede bježe Česima na tri boda uz utakmicu manje. Češkoj ostaje samo jedna utakmica u studenome, protiv Gibraltara kući, pa bi Hrvatskoj samo bod protiv Farana na Rujevici 14. studenog ili Crne Gore u Podgorici tri dana poslije zajamčio prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mundijal.

Naime, s obzirom na činjenicu da u slučaju istog broja bodova odlučuje gol-razlika, Hrvatska ne može biti sigurna ni pobjedom nad Gibraltarom. Ali samo bi je nevjerojatno čudo moglo zbaciti s prvog mjesta, porazi i od Farana i od Crnogoraca, kao i pobjeda Češke nad Gibraltarom s 15-ak golova razlike.

Ali Farani su, osim Hrvatskoj, pomogli i sebi jer su ostali u igri za drugo mjesto. Doduše, samo matematički jer bi morali dočekati još jedan kiks Češke protiv nogometnih liliputanaca, a i pobijediti Hrvatsku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025