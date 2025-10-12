VIDEO Sjajne vijesti za 'vatrene' s Farskih Otoka. Češka izgubila! Hrvatska je pred vratima SP-a

Farski Otoci prije mjesec dana namučili su Hrvatsku na svom terenu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a sad su još i veće muke priredili Češkoj koja je morala ići po pobjedu kako bi zadržala kakvu-takvu šansu da će sustići Hrvatsku. No od toga ništa!

Farani su priredili novu senzaciju i, nakon trijumfa nad Crnogorcima, pobijedili 2-1. Prvi gol renomiranoj reprezentaciji zabili su u 67. minuti golom Hanusa Sorensena. Izjednačio je Adam Karabec u 78., ali samo tri minute poslije Farski Otoci dolaze do novog vodstva preko Martina Agnarsona!

Golove Farskih Otoka pogledajte OVDJE.

Što to znači za Hrvatsku?

Skandinavci su tako pomogli "vatrenima" uoči njihove utakmice protiv Gibraltara. U slučaju pobjede bježe Česima na tri boda uz utakmicu manje. Češkoj ostaje samo jedna utakmica u studenome, protiv Gibraltara kući, pa bi Hrvatskoj samo bod protiv Farana na Rujevici 14. studenog ili Crne Gore u Podgorici tri dana poslije zajamčio prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mundijal.

Naime, s obzirom na činjenicu da u slučaju istog broja bodova odlučuje gol-razlika, Hrvatska ne može biti sigurna ni pobjedom nad Gibraltarom. Ali samo bi je nevjerojatno čudo moglo zbaciti s prvog mjesta, porazi i od Farana i od Crnogoraca, kao i pobjeda Češke nad Gibraltarom s 15-ak golova razlike.

Ali Farani su, osim Hrvatskoj, pomogli i sebi jer su ostali u igri za drugo mjesto. Doduše, samo matematički jer bi morali dočekati još jedan kiks Češke protiv nogometnih liliputanaca, a i pobijediti Hrvatsku.