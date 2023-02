Češki nogometaš priznao da je gay, s bivšom ima sina: Shvatila sam još tijekom veze da je gay

Češki reprezentativac Jakub Jankto više se nije htio skrivati i živjeti u strahu pa je otkrio ono što se mnogi sportaši boje izreći:

- Ja sam homoseksualac i ne želim se više skrivati. Želim živjeti slobodno kao i svi drugi, bez straha, bez predrasuda i bez nasilja - objavio je Jankto.

Trenutno je član Getafea, igrao je za Udinese, Sampdoriju, Spartu Prag i jedan je od prvih poznatijih nogometaša koji je odlučio otkriti svoj pravi identitet. O svemu se oglasila i njegova bivša djevojka Marketa Ottomanska s kojom ima trogodišnjeg sina. Nisu u najboljim odnosima iako imaju zajedničko dijete. Priznala je da Jankto ne plaća redovito alimentaciju, ali podržala ga je u njegovoj namjeri da svima otkrije da je homoseksualac.

- Svom je sinu poslao samo 600 eura u zadnjih pet mjeseci i to samo zato što ima sudski nalog. To je tužno i svi moji prijatelji odmahuju glavama. Tražim izlaz iz ove neugodne situacije, a puno mi je pomogao klub samohranih majki. Radije bih bila isključena zbog našeg sina koji će morati s time odrastati. To je samo Jakubova priča, njegova ispovijest. Ponosna sam što je smogao snage za javni istup. Ranije su to priznali neki koji su već završili karijeru, a svi ostali to taje. Boje se da će im ljudi staviti metu na čelo.

Homoseksualnost u sportu je već godinama tabu tema. Mnogi sportaši skrivaju se i boje se otkriti svoje seksualno opredjeljenje u strahu od predrasuda i osuđivanja u javnosti. Bivši njemački nogometaš Thomas Hitzlsperger prvi je od renomiranijih nogometaša koji je to odlučio podijeliti s javnošću i to nekoliko mjeseci nakon što je prekinuo karijeru.

Da je njezin bivši dečko gay, Marketa je to sama shvatila tijekom njihove veze.

- Ne želim ulaziti u detalje, ali kad mi je rekao, dao mi je dosta slobode. Sad je bitno da je njemu ugodno i da je sretan. Sigurno će mu laknuti i ništa ga neće izjedati iznutra. Bojao se da ga ljudi neće prihvatiti takvog kakav je. Bio je pod stresom zbog toga. Mislim da će ga ljudi voljeti kao i ranije. Samo mora biti fin prema njima - zaključila je ona.

Jankto je član češke reprezentacije posljednjih šest godina. Skupio je 45 utakmica i bio je član momčadi na Europskom prvenstvu 2021. godine kada su Česi remizirali s Hrvatskom u drugom kolu i dogurali do četvrtfinala.

