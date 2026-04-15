STIGLE IM KAZNE

Četiri momčadi premašila ograničenje plaća u Euroligi

Piše HINA,
Četiri momčadi premašila ograničenje plaća u Euroligi
Ukupan iznos kazni, nešto veći od 5.4 milijuna eura, bit će ravnomjerno raspoređen na 15 klubova koji su ispunili financijske kriterije, što znači da će svaki od njih dobiti oko 362.500 eura

Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu Efes i Hapoel Tel Aviv prekoračili su dozvoljene financijske limite u Euroligi za ovu sezonu, objavila je španjolska Marca. Euroliga je ove sezone prvi put uvela pravila financijske ravnoteže, svojevrsni 'salary cap', po uzoru na NBA, a potpuna primjena sustava planirana je od sezone 2027/28.

Prema financijskom izvještaju u ovoj sezoni najviše su dozvoljene limite prekoračili Panathinaikos, Efes, Hapoel Tel Aviv i Olympiakos.

Najveći iznos kompenzacije morat će platiti Panathinaikos, nešto više od tri milijuna eura. Efes će izdvojiti više od milijun, Hapoel gotovo milijun, a Olympiakos oko 300.000 eura.

PUNO EMOCIJA VIDEO Evo kako su se navijači oprostili od Duška Vujoševića
VIDEO Evo kako su se navijači oprostili od Duška Vujoševića

Kao prijelazna mjera, za sezone 2025/26. i 2026/27. financijske kazne su ograničene na maksimalno 10 posto ukupnih plaća igrača.

Ukupan iznos kazni, nešto veći od 5.4 milijuna eura, bit će ravnomjerno raspoređen na 15 klubova koji su ispunili financijske kriterije, što znači da će svaki od njih dobiti oko 362.500 eura.

Jedina ekipa koja neće dobiti dio sredstava je francuski Asvel koji nije ispunio minimalne financijske uvjete, kasnio je s isplatama tijekom sezone i nije na vrijeme dostavio potrebnu dokumentaciju.

Komentari 0
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Vatrena Paragvajka prije 15 godina raspametila sve na SP-u. Evo čime se sada bavi
LARISSA RIQUELME

FOTO Vatrena Paragvajka prije 15 godina raspametila sve na SP-u. Evo čime se sada bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu
Od Dilette do Valentine: Ovo je 10 najzgodnijih sportskih TV voditeljica. Pogledajte ljepotice
POGLEDAJTE GALERIJU

Od Dilette do Valentine: Ovo je 10 najzgodnijih sportskih TV voditeljica. Pogledajte ljepotice

Diletta Leotta svima je poznato ime, kao i Valentina Miletić. Sara Carbonero slavu je stekla na SP-u 2010., Holly Sonders provocira golišavim fotkama, a Eva Murati je prava ljepotica

