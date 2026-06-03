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FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa

Prošlo je više od šest godina otkako je Marija Šarapova, jedna od najvećih tenisačica svoje generacije, objavila povlačenje iz profesionalnog sporta. Pojavom na Roland Garrosu zaludjela je sve
FOTO Riskantno izdanje teniske zvijezde. Šarapova je servirala dekolte u loži Roland Garrosa
U veljači 2020., sa samo 32 godine, ruska ikona oprostila se od svijeta u kojem je provela gotovo cijeli život, ostavivši iza sebe pet Grand Slam naslova, 21 tjedan na vrhu WTA ljestvice i nasljeđe koje nadilazi sportske uspjehe. | Foto: Profimedia
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U veljači 2020., sa samo 32 godine, ruska ikona oprostila se od svijeta u kojem je provela gotovo cijeli život, ostavivši iza sebe pet Grand Slam naslova, 21 tjedan na vrhu WTA ljestvice i nasljeđe koje nadilazi sportske uspjehe. | Foto: Profimedia
Komentari 2

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