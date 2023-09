Četiri Splićana i Dodig pokušat će na Gripama izboriti plasman na završni turnir Davis Cupa...

Podloga i dodatne tribine su postavljene, sustav hlađenja i ozvučenja savršeno funkcionira, ulaznice se dobro prodaju i sve je spremno za teniski spektakl koji će se održati sljedećeg tjedna na splitskim Gripama, za turnir prvoga kruga završnice Davis Cupa.

U Splitu se igra jedan od četiri turnira, a uz našu reprezentaciju nastupit će i SAD, Nizozemska i Finska. Na završnicu će se plasirati dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupine, a uz ovu našu igraju se i turniri u Bologni, Manchesteru i Valenciji. Skupina A (Kanada, Italija, Švedska i Čile) u Bologni, skupina B (Australija, Velika Britanija, Francuska i Švicarska) u Manchesteru i skupina C (Španjolska, Srbija, Češka i Južna Koreja) u Valenciji.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL





Ukupno osam reprezentacija, odnosno dvije iz svake skupine, igrat će od 21. do 26. studenoga u Malagi, na završnom turniru. Hrvatska je prošle godine bila polufinalist, prethodne sezone finalist, a do sada je u dva navrata osvojila Davis Cup. Ovaj globalno popularni teniski format jedinstven je i ugledan međunarodni turnir u muškom tenisu. S bogatom poviješću turnir se razvijao i evoluirao do danas jednog od najprestižnijih turnira, ali i jedinog timskog turnira u tenisu. U proteklih nekoliko godina turnir je izmijenio format i pravila koja se podosta razlikuju od prvih originalnih, još iz 1900. godine, kada je odigran prvi ogled, tada između Velike Britanije i SAD-a.

Foto: SERGIO PEREZ

Od 1923. godine turnir je prerastao u nešto više, uvedene su 'Američka zona' i 'Europska zona', kroz godine su se više puta mijenjala i pravila te usavršavao format, pa je danas zato tako zanimljiv i igračima i publici te televizijskim kućama. Popis teniskih legendi koje su se natjecale u Davis Cupu tijekom godina uključuje sva najpoznatija imena te igre, a natjecanje pruža jedinstveno timsko okruženje u inače individualnom sportu. Igrači kao što su Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Jimmy Connors, Bjorn Borg, John McEnroe, Mats Wilander, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Boris Becker, Andre Agassi i Pete Sampras uživali su u uspješnim karijerama u Davis Cupu. Naravno tu su i naš Goran Ivanišević, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Roger Federer, Andy Roddick, Rafael Nadal, Novak Đoković, Andy Murray... koji su također predstavljali svoje zemlje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Davis Cupa je tenisko svjetsko prvenstvo, vrlo lako ga se može usporediti s onim nogometnim. Turnir počinje nizom kvalifikacija koje se održavaju tijekom cijele godine a uključuju timove iz različitih zemalja. Tako je u 2023. sudjelovalo rekordnih 155 zemalja, što Davis Cup čini najvećim međunarodnim timskim sportskim natjecanjem koje se održava na godišnjoj razini. Sljedeća faza je takozvani Qualifier, na kojem je u veljači Hrvatska pobjedom nad Austrijom osigurala prolaz u prvi krug završnice.

Foto: Robert Deutsch

Prvi krug završnice, koji se idući tjedan održava u Splitu, Valenciji, Manchesteru i Bologni, sastoji se od dva pojedinačna meča i jednog meča parova te se igra na dva osvojena seta. Svaka reprezentacija igrat će sa svakom reprezentacije iz te skupine a dvije prvoplasirane momčadi u svakoj skupini putuju na veliko finale u Španjolsku u studenom ove godine. Finale Davis Cupa je završnica turnira koja se održava na kraju sezone, a sastoji se od 8 timova, dakle po dva najbolja iz grupne faze.

Za razliku od prvog kruga završnice, finale se igra u nokaut formatu (četvrtfinale, polufinale i finale). Ovakav format, koji traje kroz cijelu godinu, omogućuje sudjelovanje većem broju igrača, a obožavateljima da se uključe u radnju tijekom duljeg razdoblja. Suprotno tome, Grand Slam turniri su kraći i igraju se samo u nokaut formatu.Inače, Hrvatska u Davis Cupu sudjeluje od 1993. godine, dva puta ga je i osvajala, oba puta kao gost, 2005. u Bratislavi protiv Slovačke i 2018. u Lilleu protiv Francuske. Još dva puta bili su i finalisti i gubili od Argentine i Rusije.

Foto: HANNAH MCKAY

Zanimljivo je kako će hrvatska postava na Gripama biti sastavljan uglavnom od Splićana. Od izbornika Vedrana Martića, preko Borne Goje koji se fenomenalnom igrom na US Openu popeo na predviđeno 76. mjesto ATP liste, debitanata Dina Prižmića koji je nedavno osvojio prvi Challenger te izborio ulazak u Top 200, na 176. poziciju te Duje Ajdukovića (212. na ATP listi) koji mijenja ozlijeđenog Bornu Ćorića. Tu je i Mate Pavić (21. na ATP listi parova), a jedini koji nije iz Splita je legendarni igrač parova Ivan Dodig (trenutno drugi na ATP listi parova).

Foto: LiveMedia/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Inače, Split je dao brojne velike tenisače i teniske legende, dovoljno je spomenuti imena poput Nikole Pilića, Željka Franulovića, Gorana Ivaniševića, Marija Ančića... da ne nabrajamo dalje... U svakom slučaju čeka nas teniski spektakl, Hrvatska oslabljena neigranjem Borne Ćorića u Splitu će tražiti svoj put na završnicu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Raspored Hrvatske:

12. rujna Nizozemska – Finska (Nizozemska u međusobnim susretima vodi 6:0)

13. rujna Hrvatska – SAD (Hrvatska u međusobnim susretima vodi 5:0)

14. rujna Nizozemska – SAD (SAD u međusobnim susretima vodi 2:1)

15. rujna Hrvatska – Finska (Finska u međusobnim susretima vodi 1:0)

16. rujna SAD – Finska (prvi međusobni susret)

17. rujna Hrvatska – Nizozemska (Hrvatska u međusobnim susretima vodi 1:0)