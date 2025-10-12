Nakon više od pet godina UFC borac Charles Oliveira nastupio je pred domaćom publikom i slavio, a nakon pobjede izjednačio se s rekordom koji je postavio Mirko Filipović
Charles Oliveira izjednačio rekord Mirka Filipovića! Evo koji
UFC borac Charles Oliveira (35) stigao je do velike pobjede na domaćem terenu. Na UFC Fight Nightu 261 u Rio de Janeiru, 13. UFC-ovom gostovanju u tom gradu, Oliveira je pobijedio Mateusza Gamrota (34) gušenjem u drugoj rundi meča. Sudac je prekinuo meč na 2:48 druge runde.
Oliveira se najprije trebao boriti protiv Rafaela Fizijeva (32) koji je odustao, a onda je meč prihvatio Gamrota. Borba je otvorena Gamrotovim gušenjem, ali Oliveira je s leđa prijetio omoplatom i kontrolom ruke, potom je u nastavku runde prešao u dominantnije pozicije i tražio leđa.
U drugoj rundi Gamrot se branio, a Oliviera je počeo napadati, pritisnuo ga je i srušio. Nakon lošeg “scramblea” Poljak je završio s Oliveirom na leđima. ako nije uspio podvući ruku pod bradu, Oliveira je prešao na “face crank” i prisilio Gamrota na predaju.
Gledatelji u Farmasi Arena oduševljeno su dočekali kraj meča, a Brazilac je otišao slaviti među publiku. Ovo mu je 24. pobjeda u UFC-u i 17. submission”, a u karijeri je slavio 36 puta, od čega 22 puta prisilom predaje. Nagrađen je bonusom za najbolju izvedbu večeri što mu je 14. takva u karijeri, odnosno 21 ukupni bonus, više od bilo koga drugoga u UFC-u.
U prijenosu je istaknuto i da se Oliveira statistički izjednačio s Mirkom “Cro Copom” Filipovićem (51): obojica imaju po 21 pobjedu prekidom kada se zbroje mečevi u UFC-u, PRIDE-u, WEC-u i Strikeforceu.
