Charles Oliveira izjednačio rekord Mirka Filipovića! Evo koji

UFC borac Charles Oliveira (35) stigao je do velike pobjede na domaćem terenu. Na UFC Fight Nightu 261 u Rio de Janeiru, 13. UFC-ovom gostovanju u tom gradu, Oliveira je pobijedio Mateusza Gamrota (34) gušenjem u drugoj rundi meča. Sudac je prekinuo meč na 2:48 druge runde.

Oliveira se najprije trebao boriti protiv Rafaela Fizijeva (32) koji je odustao, a onda je meč prihvatio Gamrota. Borba je otvorena Gamrotovim gušenjem, ali Oliveira je s leđa prijetio omoplatom i kontrolom ruke, potom je u nastavku runde prešao u dominantnije pozicije i tražio leđa.

U drugoj rundi Gamrot se branio, a Oliviera je počeo napadati, pritisnuo ga je i srušio. Nakon lošeg “scramblea” Poljak je završio s Oliveirom na leđima. ako nije uspio podvući ruku pod bradu, Oliveira je prešao na “face crank” i prisilio Gamrota na predaju.

Gledatelji u Farmasi Arena oduševljeno su dočekali kraj meča, a Brazilac je otišao slaviti među publiku. Ovo mu je 24. pobjeda u UFC-u i 17. submission”, a u karijeri je slavio 36 puta, od čega 22 puta prisilom predaje. Nagrađen je bonusom za najbolju izvedbu večeri što mu je 14. takva u karijeri, odnosno 21 ukupni bonus, više od bilo koga drugoga u UFC-u.

U prijenosu je istaknuto i da se Oliveira statistički izjednačio s Mirkom “Cro Copom” Filipovićem (51): obojica imaju po 21 pobjedu prekidom kada se zbroje mečevi u UFC-u, PRIDE-u, WEC-u i Strikeforceu.