NAKON TRI MJESECA

Chelsea je dao otkaz treneru!

Piše Luka Tunjić,
Admiral

Chelsea je povukao novi drastičan potez, nakon nepuna četiri mjeseca na klupi, otkaz je dobio Liam Rosenior. Presudio mu je težak poraz (0-3) od Brightona u Premier ligi, koji je za čelnike kluba bio kap koja je prelila čašu. Momčad će do kraja sezone voditi Calum McFarlane.

Rosenior je na klupu stigao početkom 2026., naslijedivši Enza Marescu, čiji je odlazak izazvao podijeljene reakcije među navijačima. Talijan je, naime, stabilizirao momčad i donio dva trofeja, Konferencijsku ligu 2025. te Svjetsko klupsko prvenstvo, gdje je u finalu s 3-0 svladao Paris Saint-Germain. Ipak, razlaz s upravom bio je neminovan zbog neslaganja oko transferne politike.

Za razliku od njega, Rosenior je bio “domaći izbor”. U klub je stigao iz Strasbourga, koji je ove sezone izbacio Rijeku iz Konferencijske lige, a dodatnu poveznicu predstavlja i vlasnička struktura, i Chelsea i Strasbourg dijele istog vlasnika, američkog milijardera Todda Boehlyja, uz investicijski fond Clearlake Capital.

No, rezultati su brzo krenuli nizbrdo. Chelsea je upao u crni niz od pet uzastopnih ligaških poraza bez postignutog gola, redom su gubili od Manchester Uniteda (0-1), Manchester Cityja (0-3), Evertona (0-3), Newcastlea (0-1) i ranije spomenutog Brightona.

Pad forme vidio se i u Europi. Iako je Chelsea pod Marescom dobro odradio ligaški dio Lige prvaka, u nokaut fazi je doživio težak udarac, protiv PSG-a ispao je s ukupnih 8-2, što je dodatno ubrzalo odluku o smjeni.

Privremeno rješenje pronađeno je u McFarlaneu, koji je u klub stigao prošlog ljeta kao trener U-21 momčadi, a iskustvo je stjecao u akademijama Southamptona i Manchester Cityja. Već je kratko vodio prvu momčad početkom siječnja, kada je izvukao remi, a sada će dobiti priliku stabilizirati momčad do kraja sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

