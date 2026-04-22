Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRAH LEICESTERA

Od prvaka do treće lige: Kako su 'lisice' upale u svoju klopku?

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Leicester City, koji je prije deset godina šokirao cijeli svijet osvajanjem naslova prvaka Premier lige, ispao je u treću ligu engleskog nogometa. Remi 2-2 protiv Hull Cityja zapečatio je sudbinu 'lisica'

Najšokantniji prvak Engleske ikad, Leicester City, odigrao je 2-2 s Hull Cityjem u utorak navečer i potvrdio ispadanje u League One, treći nogometni razred. Dvije utakmice do kraja sezone, Leicester je 23. na tablici i ne može sustići sigurnost. Sljedeće sezone čekaju ih treća liga i gostovanja u, među ostalim, Bromleyju, Burtonu i Mansfieldu.

Ovo je drugo uzastopno ispadanje Leicestera nakon što su prošle sezone ispali iz Premier lige, a sada i iz Championshipa, a ono je došlo točno desetljeće nakon čudesnog naslova prvaka.

FILE PHOTO: Leicester City v Everton - Barclays Premier League
Foto: Carl Recine/REUTERS

Nakon osvajanja naslova Leicester je pokušao izgraditi klub europskih razmjera, ali novca nije bilo dovoljno. Regrutacija, nekad njihova najveća snaga, počela je promašivati. Pandemija je dodatno pogodila klub jer su vlasnici morali rezati troškove zbog gubitaka, plaće su narasle, a momčad je starjela i slabila.

Tu su i stravične okolnosti koje nitko nije mogao predvidjeti. Vichai Srivaddhanaprabha, tajlandski tajkun koji je uložio milijune u klub, poginuo je s još četvoricom ljudi kada se njegov helikopter srušio na parkiralištu kluba i eksplodirao nakon utakmice 27. listopada 2018. godine. Čovjek koji je od Leicestera napravio svjetsku senzaciju, koji je igračima davao bonuse od milijun funti i besplatne kave navijačima, nestao je u trenutku, a s njim je nestao i duh koji je ovaj klub učinio posebnim.

Raspad iznutra

Nakon ispadanja iz Premier lige 2023. Enzo Maresca vratio ih je odmah kao prvake Championshipa, no otišao je istog ljeta u Chelsea. Vlasnici su doveli Stevea Coopera koji je ostvario samo dvije pobjede prije otkaza, a zatim i Ruuda van Nistelrooija koji nije zaustavio pad. Van Nistelrooy nije službeno napustio klub sve do 27. lipnja kako bi trošak njegova otkaza odgodili na sljedeću poslovnu godinu i ublažili probleme s financijskim pravilima.

Premier League - Leicester City v Liverpool
Foto: Phil Noble/REUTERS

U veljači Engleski nogometni savez kaznio je Leicester s oduzimanjem šest bodova zbog kršenja financijskih pravila, a žalba je u travnju odbijena. Klub je ove sezone prodao igrače za 57 milijuna eura, no mnogi skupo plaćeni igrači ostali su u Championshipu i razočarali.

Upravo 2. svibnja navršava se deset godina od naslova koji apsolutno nitko nije predvidio. Umjesto proslave, 'lisice' ulaze u taj datum kao klub koji tone. Leicester je nekad bila bajka, danas je upozorenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026