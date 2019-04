'Chelsea nas je već podcijenio, dali su nam kontejner bez tuša'

Pred Dinamovim je juniorima utakmica sezone. U srijedu od 16 sati u Londonu igraju protiv jakog Chelseaja u četvrtfinalu Lige prvaka za mlade. Momčad Igora Jovićevića je nabrijana:

- Ove sezone već smo pokazali kako se kvalitetno možemo nositi s engleskim momčadima pa je sada na redu i Chelsea. Nema nikakvog straha, puni smo respekta i uvjereni kako u Londonu možemo izboriti pozitivan rezultat - rekao je Dinamov krilni napadač Antonio Marin.

Žiger?

- Mi smo prijatelji, ali posljednjih dana nismo bili u kontaktu, nismo niti razgovarali o našoj utakmici, ali sve ću mu reći prije utakmice, a njemu će još slađe biti zabiti gol - kazao je Marin na pitanje o Karlu Žigeru, Hrvatu koji brani u Chelseaju.

Riječ je potom dobio Edin Julardžija koji je prije nekoliko godina bio na korak do engleskog kluba.

- Od kad sam odbio Chelsea nikada se nisam susreo protiv njih. Ovo je sad prava prilika, a meni svakako i dodatan motiv da im još jednom pokažem kako sam ostankom u Dinamu napravio dobru stvar - kazao je samouvjereni veznjak Dinama.

Jedan od glavnih aduta 'mini modrih' u Ligi prvaka mladih bio je Dinko Horkaš koji je svojim obranama u raspucavanjima izludio igrače Lokomotiva i Liverpoola.

- Svi s nestrpljenjem jedva čekamo tu utakmicu. Nimalo ih se ne bojimo, dapače, Chelsea nas je već jednom podcijenio pa smo ih pobijedili - rekao je Horkaš pa nastavio:

- Bilo je to u Premier league international cupu, nas je vodio Mario Cvitanović. Oni su se ponašali kao zvijezde. Njihov kamp izgledao je strašno, a nas su onda ubacili u neku trošnu svlačionicu, točnije bio je to kontejner u kojem nije bilo ni tuševa. Ne bih imao ništa protiv toga da nas opet stave tamo, a mi odemo na Final four juniorske Lige prvaka.

Dinamovi klinci u ponedjeljak u 17:20 lete u London, a sutra će najvjerojatnije pogledati utakmicu Chelsea i Brightona u Premiershipu.