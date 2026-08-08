Chelsea razbio Modrićev Milan

Nogometaši Chelseaja uspješno su savladali Milan u pretposljednjoj pripremnoj utakmici ljetne turneje. S visokih 3-0 pobijedili su 'rossonere', a dvostruki strijelac bio je Joao Pedro u posljednjoj minuti sudačke nadoknade u prvom djelu i u 46. minuti, Za konačnih 3-0 na semaforu postavio je Moises Caicedo u 51. minuti susreta.

Chelsea je do kraja stvorio još niz prilika i dvaput je pogodio okvir gola. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić startao je od prve minute susreta u Jakarti, a igru je napustio nakon prvog poluvremena. Umjesto Modrića priliku da zaigra dobio je Ardon Jashari.

Foto: Willy Kurniawan

Modriću je ovo bila druga utakmica u kojoj je igrao tijekom priprema za novu sezonu. Nastup je upisao i prije tri dana u prijateljskoj utakmici protiv gradskog rivala Intera kada je na terenu proveo tridesetak minuta. U toj je utakmici, koja je završila 1:1, ključnim dodavanjem sudjelovao u akciji za jedanaesterac iz kojeg je Milan izjednačio.