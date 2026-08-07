Evo što je Modrić poručio Viniju nakon objave da ostaje u Realu

Real Madrid riješio je jedno od najvažnijih pitanja ovoga ljeta. Vinicius Junior (26) produljio je ugovor s madridskim klubom i tako okončao višemjesečna nagađanja o svojoj budućnosti, tijekom kojih se kao ozbiljan kandidat za njegovo dovođenje spominjao Arsenal.

Predstavnici Reala i brazilskog napadača sastali su se u srijedu kako bi dogovorili posljednje detalje, nakon čega je klub službeno potvrdio nastavak suradnje. Financijske pojedinosti novog ugovora nisu objavljene, ali u Madridu su još jednom jasno pokazali koliko važnu ulogu Vinicius ima u njihovim planovima. Rasplet situacije pozorno je pratio Arsenal. Londonski klub navodno je bio spreman krenuti po Brazilca da su pregovori s Realom propali, no njegovim potpisom ta je mogućnost otpala.

Na službenu objavu reagirao je i Luka Modrić (40). Legendarni hrvatski veznjak, koji je godinama dijelio svlačionicu s Viniciusom i s njim izgradio vrlo dobar odnos, javio se bivšem suigraču na Instagramu. Viniciusovu objavu o produljenju ugovora komentirao je emotikonom srca.

🚨 Luka Modrić comments on Vini Jr.’s renewal. 🤍🥺 pic.twitter.com/fx6QnfXwfE — Madrid Zone (@theMadridZone) August 7, 2026

Brazilac je u Madrid stigao 2018. godine iz Flamenga i postupno se prometnuo u jednog od nositelja Realove igre. Za "kraljevski klub" odigrao je 375 utakmica, zabio 128 golova i dodao 100 asistencija. U tom je razdoblju osvojio tri naslova španjolskog prvaka i dvije Lige prvaka.

Njegov ostanak još je jedan važan potez Reala tijekom vrlo aktivnog ljetnog prijelaznog roka. Na klupu se vratio José Mourinho, a madridski klub dodatno je pojačao momčad nizom novih igrača te službeno potvrdio i dolazak Yana Diomandea iz Leipziga.