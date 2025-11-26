Obavijesti

Chelseajev Brazilac zasjenio je Yamala, navijači mu pjevali: 'Ti si samo u***na verzije Estevaa'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Gdje je Yamal? Cucurella ga je strpao u džep. Svi su sjajni dok ne dođu u Englesku, rekao je nakon utakmice golman Chelsea, Rob Sanchez

U derbiju petog kola Lige prvaka Chelsea je pobijedio Barcelonu 3-0 na Stamford Bridgeu. Domaćin je čitavu utakmicu dominirao, a najveću priliku za goste propustio je Ferran Torres u petoj minuti. Jules Koundé donio je prednost Chelseaju autogolom, a nakon njega zabili su Estevão i Liam Delap.

Chelsea je zabio još tri gola, ali su ih suci poništili. Dva zbog zaleđa, a jedan zbog igranja rukom prije pogotka. U utakmici u kojoj je igrao Lamine Yamal posebno je oduševio drugi wunderkind - Estevão. Mladi Brazilac, označen kao generacijski talent, stigao je u London čim je napunio 18 godina.

Chelsea se u njegove kvalitete mogao uvjeriti i na Svjetskom prvenstvu kada je, još kao igrač Palmeirasa, "plavcima" zabio gol. Na jučerašnjoj utakmici odigrao je 83 minute te, osim što je zabio, kreirao jednu veliku priliku, tri ključna dodavanja i dva uspješna driblinga.
Engleskim navijačima ne treba mnogo da počnu zadirkivati protivnike, a tijekom utakmice sa tribina Stamford Bridgea moglo se čuti i skandiranje upućeno Yamalu:

- Ti si samo usrana verzija Estevãa - čulo se u nekoliko navrata s tribina.

UEFA Champions League - Chelsea v FC Barcelona
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Jedan od najboljih u pobjedi Chelseaja bio je Marc Cucurella, koji je odlično zatvorio sve pokušaje Yamala. Cucurella je dijete Barcelone, u La Masiju je došao kao 14-godišnjak i u klubu ostao osam godina. Cucurellu je za nastup pohvalio klupski i reprezentativni suigrač. Robert Sanchez.

- Gdje je Yamal? Cucurella ga je strpao u džep. Svi su sjajni dok ne dođu u Englesku - rekao je Sanchez.

