Chicago srušio Cavse, Memphis pobijedio oslabljenu Minnesotu

Košarkaši Memphisa svladali su u sklopu NBA lige Minnesotu u gostima 116-110 u noći sa srijede na četvrtak, dok je Chicago pred svojim navijačima nadjačao Cleveland sa 127-111.

Minnesota nije mogla do pobjede bez svog najboljeg igrača Anthonyja Edwardsa, koji je propustio ovaj susret, a u neizvjesnom dvoboju od početka do kraja gosti su nešto veći rezultatski odmak napravili u trećoj dionici i potom prednost čuvali do kraja.

Jaren Jackson je vodio Memphis do pobjede s 28 poena, 12 skokova i tri blokade, dok je kao igrač s klupe Jock Landale postigao 20 poena uz 10 skokova. Svi igrači Minnesotine petorke ubacili su dvoznamenkasti broj poena, a najbolji je bio Rudy Gobert sa 16 poena, 16 skokova, četiri asistencije i četiri blokade. Julius Randle je ubacio 23 poena.

Chicago je na domaćem parketu bio bolji od Clevelanda sa 127-111. Ključna je bila posljednja četvrtina kada je domaćin dodatno povećao prednost i osigurao pobjedu, a taj je dio igre Chicago dobio s 32-23.

S 25 poena prvi strijelac Chicaga je bio Coby White, ali je ukupno gledano najbolji igrač pobjedničkog sastava bio Australac Josh Giddey koji je utakmicu okončao s 'triple-double' učinkom od 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Taj je dvojac imao dobru pratnju u Nikoli Vučeviću koji je postigao 20 poena uz devet skokova. Donovan Mitchell je za Cleveland ubacio 32 poena, dok je Darius Garland dodao 15 koševa uz šest asistencija i pet skokova.