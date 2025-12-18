Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

Chicago srušio Cavse, Memphis pobijedio oslabljenu Minnesotu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Chicago srušio Cavse, Memphis pobijedio oslabljenu Minnesotu
Foto: Matt Marton

Chicago Bullsi su sa 127-111 pobijedili Cleveland na domaćem terenu, dok Minnesota bez Edwardsa nije uspjela pobijediti Memphis koji je slavio 116-110 na gostovanju

Košarkaši Memphisa svladali su u sklopu NBA lige Minnesotu u gostima 116-110 u noći sa srijede na četvrtak, dok je Chicago pred svojim navijačima nadjačao Cleveland sa 127-111.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Minnesota nije mogla do pobjede bez svog najboljeg igrača Anthonyja Edwardsa, koji je propustio ovaj susret, a u neizvjesnom dvoboju od početka do kraja gosti su nešto veći rezultatski odmak napravili u trećoj dionici i potom prednost čuvali do kraja.

Jaren Jackson je vodio Memphis do pobjede s 28 poena, 12 skokova i tri blokade, dok je kao igrač s klupe Jock Landale postigao 20 poena uz 10 skokova. Svi igrači Minnesotine petorke ubacili su dvoznamenkasti broj poena, a najbolji je bio Rudy Gobert sa 16 poena, 16 skokova, četiri asistencije i četiri blokade. Julius Randle je ubacio 23 poena.

NBA: Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves
Foto: Jesse Johnson

Chicago je na domaćem parketu bio bolji od Clevelanda sa 127-111. Ključna je bila posljednja četvrtina kada je domaćin dodatno povećao prednost i osigurao pobjedu, a taj je dio igre Chicago dobio s 32-23.

S 25 poena prvi strijelac Chicaga je bio Coby White, ali je ukupno gledano najbolji igrač pobjedničkog sastava bio Australac Josh Giddey koji je utakmicu okončao s 'triple-double' učinkom od 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Taj je dvojac imao dobru pratnju u Nikoli Vučeviću koji je postigao 20 poena uz devet skokova. Donovan Mitchell je za Cleveland ubacio 32 poena, dok je Darius Garland dodao 15 koševa uz šest asistencija i pet skokova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!
TRAKAVICI NEMA KRAJA

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!

Trener Garcia, sportski direktor Vučević i kapetan Livaja ne mogu naći zajednički jezik dok se bore za vrh. Hoće li klub izdržati pritisak ili će snovi o naslovu opet nestati u vjetar?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025