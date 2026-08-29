Chisora najavio borbu Hrgovića: Ovo će biti vrhunski duel i teško mi je procijeniti pobjednika...

Filip Hrgović (34) večeras u londonskoj O2 Areni bori se protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume za upražnjeni IBF naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Britanac u profesionalnoj karijeri nema poraz i uoči meča smatra se velikim favoritom.

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Itauma je dosad odradio profesionalne i amaterske nastupe bez poraza, ali nijedan njegov protivnik nije imao iskustvo kakvo ima Hrgović. Hrvatski boksač iza sebe ima niz ozbiljnih mečeva, a jedini profesionalni poraz upisao je protiv Daniela Duboisa 2024. godine. Borba je završena u osmoj rundi nakon što je Hrgović pretrpio ozbiljne posjekotine iznad oba oka.

Prije prekida Hrgović je imao nekoliko dobrih razdoblja protiv Duboisa, koji je kasnije osvojio svjetski naslov. Dvije godine ranije Hrgović je boksao i protiv Zhileija Zhanga. Nakon 12 rundi slavio je odlukom sudaca.

Foto: Andrew Couldridge

Derek Chisora (42) uoči borbe ne otpisuje Hrgovića. Iskusni britanski teškaš smatra da bi gledatelji mogli vidjeti izjednačeniji meč nego što sugeriraju prognoze.

- Bit će to odlična borba. Moses će doći spreman, Hrgović će doći spreman. Ovo neće biti jednosmjerna borba. Obojica će proći kroz nešto kroz što dosad nisu prolazili. Ne mogu prognozirati pobjednika, rekao je Chisora za The Sun.

Foto: Andrew Couldridge

Pobjednik će osvojiti IBF-ov pojas, a nakon toga ga prema trenutačnom planu čeka obavezna obrana protiv Franka Sancheza. Za Itaumu bi pobjeda imala i povijesnu vrijednost jer bi sa 21 godinom mogao postati najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji još od legendarnog Mikea Tysona. Tyson je 1986. godine, s 20 godina, pobijedio Trevora Berbicka i osvojio svjetski naslov.