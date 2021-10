Samo tri tjedna prije, kako ju je prozvao, najveće borbe u karijeri Alen Babić ostao je bez protivnika. Lucas Browne otkazao je meč protiv "Savagea" koji je u potrazi za novim protivnikom.

A u toj potrazi Babiću se javio Derek Chisora ponudivši mu svog - sparing-partnera Georgea Foxa (4-0-0, 0 KO). U prepisci na Instagramu Babić se samo zahvalio na ponudi.

- Uz dužno poštovanje Derek, tvoj dečko treba popiti još puno mlijeka i postati veći i bolji. On je 379. (prema Boxrecu, nap. a.). To bi bio masakr - odgovorio je ''Savage'' pa se okomio na Filipa Hrgovića.

- Svi vi koji ste rangirani ispod 300. mjesta trebali bi kontaktirati kockastog idiota. On bi vas sve prihvatio i dobro platio. Samo kontaktirajte tim 'Animal' i osigurajte svoje datume. Ja želim pravu borbu.

Jedna od tih želja jest Dave Allen (19-5-2, 16 KO), Britanac koji je 51. u poretku teškaša, no pitanje je li i obrnuto.

- Nisam zadovoljan time, imam 15 dana do meča, a nemam protivnika. To je stvarno teška situacija, ali to je dio profesionalnog boksa. Ja sam na to bio spreman. Nije me nešto previše iznenadilo - rekao je Babić nadajući se da će biti u O2 Areni u Londonu 30. listopada.