Chris Paul se vraća i pridružuje se Ivici Zupcu u LA Clippersima

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac dobio je još jednog slavnog suigrača za sljedeću sezonu u Los Angeles Clippersima s kojima je jednogodišnji ugovor potpisao 40-godišnji razigračvač Chris Paul.

Paulu je to povratak u Clipperse s obzirom da je nosio njihov dres od 2011. do 2017. godine. Iako je u pet od tih šest sezona Paul vodio Clipperse do barem 50 pobjeda u ligaškom dijelu sezone, u doigravanju nisu niti jednom otišli dalje od drugog kruga.

Paulu će sljedeća sezona biti 21. u najjačkoj svjetskoj košarkaškoj ligi, sa 12499 asistencija i 2717 osvojenih lopti zauzima drugo mjesto na ljestvici svih vremena u te dvije statističke kategorije, ispred njega je samo veliki John Stockton, ali karijeru su mu također obilježili i podbačaji u doigravanju. Tako je samo jednom odveo svoju momčad do finala doigravanja, 2021. godine Phoenix Sunse s kojima je izgubio od Milwaukee Bucksa, dok je u konferencijskom finalu igrao još samo s Houston Rocketsima 2018.

Osim za Clipperse i Sunse, Paul je tijekom karijere još igrao za New Orleans Hornetse/Pelicanse, Houston Rocketse, Oklahoma City Thunder, dok je zadnje dvije sezone proveo prvo u Golden State Warriorsima, a onda i u San Antonio Spursima.

Paul je četvrto novo ime u momčadi Clippersa za sljedeću sezonu, prije njega u momčad su stigli centri Brook Lopez i John Collins te šuter Bradley Beal, a uz njih tu su već James Harden, Kawhi Leonard, Nicolas Batum, Ben Simmons, Bogdan Bogdanović te Zubac.