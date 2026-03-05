Obavijesti

Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Cibalia puca na HNL: I mi imamo svoga 'Modrića'. Hajduk nam je samo bio potvrda da je to - to

Piše Davor Kovačević,

Naježim se kad mi Stanko Mršić čestita nakon pobjede, a loš travnjak samo je alibi, kaže Tomislav Čuljak, trener Cibalije, koja se bori za povratak u HNL

Nakon skoro dvije trećine prvenstva, u Prvoj NL izvjesna je samo neizvjesnost. Rudeš trenutno drži "pole-position" ispred prve pratnje, Cibalije i Dugopolja. Taj se trio nametnuo na vrhu, no ne odustaju još sigurno ni u Sesvetama, Karlovcu...

